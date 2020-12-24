經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食

【明報專訊】交易所批出了第一個持牌數字資產經紀服務和電子交易平台，名叫「OSL」，換言之，即是第一個合法的比特幣交易平台，這是屬於上市公司BC科技集團（0863）的旗下。

BC科技集團的大股東就是高振順，這個很多人欲得之而甘心的牌照，他怎可以先拔頭籌，完全符合條件，當局推出後，他馬上拿到。

持牌數字資產經紀服務和電子交易平台的申請，需要1號牌和7號牌，前者人人皆有，但後者卻很少經紀行擁有，現有的好像是暗盤之類的服務，方算是「電子交易平台」。

通常，一個牌需要2個負責人（responsible officers），他們得先有經紀牌，2年至3年後，再考另一個負責人試，還要有經紀行推薦，方才可以擔任。可是，反過來說，經紀行要申請牌照，又至少要有2個擁有相關牌照的負責人，方可向交易所和證監會申請。

7號牌罕有 需高價挖角

所以，這就成了有雞先還是有蛋先的問題：有負責人才有牌照，有牌照才有負責人。像7號牌這樣罕有的牌照，市場上可能只得十零個負責人，大多在外資大行工作，你要在市場高價撬過來，否則永遠無法申請新的7號牌……

請記着，7號牌的經紀行很少，因而擁有牌照的經紀也很少，負責人牌照至少有2年相關經紀經驗，經紀行要申請牌照，要求的2個負責人當中，至少有1個是有豐富經驗的舊人……

以上一堆，囉囉唆唆的，你看不明白，我寫也有點胡塗，可能有錯。總之，你要知道，這牌照好像是公開條件，任人申請，但其實根本沒有什麼人有資格申請。因此，應該已開放了差不多一年，但仍然由「OSL」一家獨食。

[周顯 投資二三事]

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