經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸

【明報專訊】恒指升223點，收報26,343點，成交金額1291億元。強勢股周二急挫後，沽盤並沒有大舉出現，反而普遍出現強力反彈；同時科技股也回升，尤其是京東（9618）及美團（3690）分別彈升5％及4％，恒指也成功守住了區間下限的26,000點。雖然近期有些利淡和變數，但年尾跌市不常見，今年餘下時間應能保持平穩。消費股依然強勢，頤海（1579）則相對落後，可候低吸納。

周二強勢股下跌，部分原因是美國加強制裁，任何在海外有業務的股份都捱沽，另有傳美國軍艦進入中國水域。特朗普快將卸任，無論有何舉動都無法持續，一切還是由拜登來定奪，對市場影響非常有限和短暫。特朗普在昨日亞洲時段表示或不簽署刺激法案，美股期貨曾跌0.5％，但之後也穩步回升。

現在市場焦點並非指數，而是主題動力股。美股有大量板塊和股份，以每天10％以上的速度上升，近兩星期累升50％以上的比比皆是，炒風非常熾熱。港股炒風沒那麼強，但也有很多遠勝大市的股份，光伏、風電等新能源；長汽（2333）、小米（1810）。最近也見此前很弱勢的微盟（2013）也大翻身，似乎再挑戰高位。

這種結構性牛市的原因，筆者覺得是流動性充裕，而大型股份則缺乏炒作藉口，例如業務前景和估值都難有驚喜，資金都不願高追。當大量資金追入中小型主題股，持續拉升又吸引更多資金追入，也就創造出當前直線拉升的局面。小米市值昨日首次步入1000億美元俱樂部，其主題是2021年付運量料強勁，如無意外，市值應會上試10,000億港元。走勢上，配股後升至30元關口整固多日後再升，按量度升幅大約可見36元至40元，與10,000億港元市值也脗合。

光伏炒作停不了 保利協鑫反覆向上

中國光伏裝機量明年勢必大增，光伏炒作停不了，昨日早市先是玻璃雙雄大升創新高，保利協鑫（3800）也回勇飈升14.5％。協鑫是否已調整完成？筆者不知，但這種投資者難以清楚理解的股份，炒作都是見步行步，當沽壓突然驟增，總得先行離場減持，回穩後買盤重臨，又可再搭順風車。若無法貼市的話，便只能小注當試運氣。走勢來看沒有太大問題，還是反覆向上格局，而11月下旬由0.4元起步，至今一直沿着50小時線走高，現時處於1.4元，可作為止蝕的參考。

頤海候低105元吸 博回升至高位

全球步入聖誔、除夕及農曆新年的假期氣氛，消費股整體表現向好，安踏（2020）、蒙牛（2319）、華潤啤酒（0291）齊創新高。相對落後的頤海有條件發力。

此前頤海股價持續下跌，筆者也不太清楚原因，可能是市場出了很多即食火鍋新品牌，可能是集團推出新產品，短期或拖累毛利率。無論如何，頤海在90元附近終於找到支持，並在90元至100元整固了近兩個月。近日開始轉強，昨日大升9.6%，已很久未見如此強勢，相信已成功築底並開始步入升浪。可候低於105元入市，博股價逐步回升至高位。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
新世界一個月斥逾3億回購股份
新世界一個月斥逾3億回購股份
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
阿信屋母企中期多賺近2倍
阿信屋母企中期多賺近2倍
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
技術取勝：澳博候低收集等反彈
技術取勝：澳博候低收集等反彈
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
內地加強樓控 冀巿場回歸理性
內地加強樓控 冀巿場回歸理性