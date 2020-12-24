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經濟
2020年12月24日星期四
技術取勝
投資策略
九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
新世界一個月斥逾3億回購股份
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
阿信屋母企中期多賺近2倍
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
技術取勝：澳博候低收集等反彈
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
內地加強樓控 冀巿場回歸理性
技術取勝：澳博候低收集等反彈
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【明報專訊】中軟倘破阻力可展升浪（圖）
海底撈63元為下一阻力（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
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