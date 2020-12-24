岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好

小米美團推動 恒指國指向好

恒指出現單日轉向，以陽燭收市。若配合前交易日走勢一併參考，則譜成「破腳穿頭」的利好形態，惟走勢似受制於10天線。MACD快慢線負差距收窄，走勢略改善。全日上升股份873隻，下跌857隻，整體市况略好，但不及指數般強。

恒指及國指向好的原因之一，是小米集團（1810）破頂，最高曾升至32.35元的新高，收市報 31.9元，上升7.59%，成交金額103.44億元，是全日最大成交額股份。美團（3690）是推動指數的另一主要動力，收報287元，升3.91%，成交金額76.53億元，是全日第二大成交股份。

以介紹方式上市的海爾智家（6690）收報 25.35元，成交金額18.58億元，是全日第十大成交股份。由於海爾智家A股（滬：600690）已在內地上市，海爾智家H股按例首日掛牌已被納入港股通名單之內。

售管道資產 昆侖能源收市升11%

昆侖能源（0135）以408.86億元人民幣向和國家管網集團出售北京管道公司60%及大連LNG公司75%權益，出售業務後，集團將更加專注於天然氣終端業務，以及減少由管道資產未來盈利預期的不確定性，以及增強現金流。集團擬將出售業務所得的50%用於派息。而受相關消息所帶動，集團股價曾抽高19.75%，收市仍升11.04%，成交金額13.07億元，是全日第十八大成交金額。

此外，藍光嘉寶服務（2606）的主要業務為在中國提供物業管理服務及相關增值服務。集團董事會決議同意提請股東批准授予其回購公司H股的一般授權，回購數量不超過公司已發行H股總數的10%。回購將分批次實施，回購價格不高於回購日前5個交易日平均收市價的5%。實施回購時，根據市場和實際情况在該範圍內確定具體回購價格。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份昨收報34.9元，市盈率約10倍，股息率約3厘。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]