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李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大

【明報專訊】保就業計劃剛結束，裁員聲即四起，能否允許市民提早領取強積金作「救命錢」的呼聲再燃，惟政府態度一直強硬。而星期一（21日）政務司長張建宗出席立法會會議時，表示會就此議題和財政司、財經及庫務局跟進溝通，討論是否沒有緩衝空間，似乎口風有轉。

生死關頭 雞還是要劏

但筆者不抱期望，蓋因司長只不過將個「波」再拋回財庫局長許正宇身上，而眾所周知許正宇的「劏雞」偉論早已「辣㷫」廣大市民（他說，「現在宰掉未養大的雞，未來就什麼都沒有」，意指現在提前領取強積金，退休失保障）。

可能許局長不會明白眾多因政府抗疫不力而收入大減，甚至被裁失業的升斗市民，現在面對的不是雞養不養得大的問題，而是不管雛雞還是雞蛋都已到了必須要吃下去才能保命的生死關頭。當許局長還在侃侃而談不應先使未來錢，不少人卻認為留得青山在，哪怕無柴燒？更何况提的錢是自己的，又不是政府的。

其實美國與澳洲早已在疫情爆發初期便推出應急措施，容許失業財困的市民提早領取部分政府退休金以解燃眉之急。港府亦大可以效法，設下申請審批及領取強積金百分比或金額上限，避免有人濫取，一下子把雞吃光。然而許局長拿出一組數據，指有三成以上強積金戶口累計供款少於1萬元，更有一半戶口供款少於5萬元，質疑提早領取強積金能有多大幫助。

許局長只計供款戶口有誤導

但細心分析，他所列舉者為截至去年底積金局的統計，當中確實有36%強積金戶口累計供款少於1萬元，26%戶口累計供款介乎1萬元至5萬元。然而這個比例是以供款帳戶、個人帳戶及可扣稅自願供款帳戶的總和，即總數1010萬個強積金戶口計算而來，而這逾1000萬個戶口是來自446萬名強積金計劃成員，原因是不少市民擁有超過一個強積金戶口。

換言之，只有不足1萬元供款的369萬個戶口中，除了剛供款不久的就業人士，亦有一定數量是市民以前工作開設又未有整合的舊帳戶，如果要質疑提早領取強積金有多大幫助，建議許局長應該看的是成員數目而不是戶口。若以去年底446萬名強積金成員，及截至今年9月強積金總資產值1.02萬億元計算，人均累積了22.9萬元的強積金，這筆數目便不是杯水車薪了。

每名成員平均累積逾20萬

政府扣起打工仔血汗錢不放，失業大軍剩下的生路便是申請綜緩，雖然政府已因疫情放寬綜援資產限額上限一倍，但就申請者的開支等方面審查仍嚴格。就算成功，單身人士每月最多可領取2525元；四人家庭亦只有8420元。

據社會福利署數字，今年11月新申請失業綜援只有931宗，雖然按月升8.3%，但對比起8至10月本港失業人數24萬人，可見申請比例之低，但如果能讓市民領強積金應急，例如上限5萬元，四口子便可能因夫妻兩人的10萬元而能堅持多三數月，而不是看着每月寄來的強積金供款結單，有如蜑家雞見水，睇得唔飲得。

[李曉佳 財經澡堂]

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