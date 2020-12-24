曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計

稱當時開價只及現市值1/10

除了Model 3生產遇障礙，馬斯克當時也因虛假發布私有化資金到位的消息，而被美國證交會（SEC）處分。不過Model 3量產等問題最終迎刃而解，而特斯拉更連續5季錄得利潤，並在本周獲納入標普500指數成分股，是目前全球市值最高的車廠，昨股價早段微升1％。

對於路透社最新披露的Apple Car電池設計，馬斯克在推文稱，「要是真的，這就奇怪了」，暗示蘋果傳聞中的電池設計，與特斯拉的技術雷同。他說傳聞中的Apple Car「單體電池（monocell）」，在電化學的層面並不可行，即使最大電壓放大100倍仍然太低，「除非將組件併合，就像特斯拉的電池組結構」。

曾嘲被挖角員工在Tesla混不下去

對於蘋果被指研究以磷酸鐵鋰（LFP）作為電池的原料，馬斯克稱：「上海超級工廠生產的中距離電動車，使用的正是磷酸鐵電池。」他嘲諷道，似乎蘋果收看了特斯拉在9月的「電池日」現場直播，還「把內容做了筆記，然後把筆記獨家泄露給路透社」。

馬斯克以往也曾嘲諷Apple Car計劃。2015年，蘋果被指向特斯拉的工程師挖角，當時馬斯克笑稱，蘋果不過是僱用了無法在特斯拉混下去的員工，「我們經常開玩笑說蘋果是『特斯拉的墳墓』（Tesla Graveyard）」。

（綜合報道）

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