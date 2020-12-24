美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑

美國上月其他數據好壞參半，11月耐用品訂單按月升0.9%，勝於預期。不過期內個人收入按月跌1.1%，而個人支出則按月跌0.4%，是4月以來支出首次下滑。

個人收入按月跌1.1％

由於消費者支出是美國經濟的主要動力，數據預示疫情對經濟的影響加劇。

個人支出減少，很大程度由於收入下滑，反映聯邦政府早前推出的援助措施正逐漸失去作用。不過美國總統特朗普表態，拒絕簽署參眾兩院本周通過的9000億美元抗疫紓困法案，批評法案內容是「恥辱」。他呼籲國會修改法案，將直接發放給民眾的支票金額，由每人600美元提高至2000美元，又或每對夫婦可獲4000美元。

特朗普的聲明令華盛頓震驚，因協議內容是兩黨妥協下達成。眾院議長佩洛西回應稱，共和黨此前拒絕透露特朗普期望向個人發放的紓困金額，而特朗普終於同意發放2000美元，民主黨將準備在本周為此作出表決。

（綜合報道）

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