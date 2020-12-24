沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%

此外，美國就業市場的數據比預期好，抵消了美國總統特朗普威脅不簽署新一輪紓困方案帶來的不明朗因素，加上歐盟的外交消息人士透露，英國與歐盟可望盡快達成貿易協議，刺激歐洲股市普遍上漲，道指及標普500指數早段向上。國際油價上漲約1%。

被指為利潤催促藥劑師發藥

長達160頁的訴訟書，指控沃爾瑪為求利潤，向其藥劑師施以巨大壓力，逼使他們迅速處理大量的醫生處方，使他們難以遵循監管規則，導致藥物濫用在全美盛行。檢察官員稱，沃爾瑪知道其配送中心的監察系統，不足以檢測和匯報可疑處方。當局指控沃爾瑪多年來幾乎沒有匯報可疑的處方，質疑沃爾瑪的鴉片類藥物配送，基本上不受監控。

該訴訟強調，沃爾瑪的合規部門疑有漏洞，即使沃爾瑪的藥劑師向合規部門舉報部分處方者有可疑，沃爾瑪仍繼續向這些處方者發放受管制藥物，違反聯邦法律。聯邦法律要求沃爾瑪監察受管制藥物的可疑處方，並向美國緝毒局（DEA）舉報，司法部指控沃爾瑪並沒有這樣做。

可疑醫生1.5萬張處方獲配藥

司法部指出，在其中一個案例，沃爾瑪的藥劑師曾向上級警告，得州和俄克拉荷馬州的沃爾瑪分店，收到得州東部一名可疑醫生的大量受管制藥物處方，而該醫生當時已面臨聯邦調查。不過沃爾瑪方面在收到藥劑師的警告後，其藥房仍在2014至17年間，向該醫生合共1.47萬張處方，提供超過150萬劑受管制藥物。該醫生最終被定罪及判監20年。

沃爾瑪發聲明稱，司法部的指控「充斥錯誤的陳述，並斷章取義，捏造法律理論，非法強逼藥劑師介入病者和醫生之間」。沃爾瑪質疑DEA未能從一開始就阻止不良醫生處方鴉片類藥物，卻試圖轉移責任。沃爾瑪稱，其藥劑師已拒絕了數十萬張可疑處方，並向DEA匯報了大量調查線索，阻止了成千上萬的可疑醫生使用鴉片類藥物。

沃爾瑪：阻可疑處方責任在當局

沃爾瑪早在兩個月前，已搶先向司法部及DEA提出訴訟，指控它們試圖將聯邦政府的監管不足的問題，推卸給沃爾瑪。該訴訟稱，司法部於2016年啟動的調查，確定了數百名醫生的處方存在問題，但這些醫生當中，近七成仍繼續獲DEA註冊。

美國司法部過往也曾針對濫售止痛藥提出訴訟。今年10月製造OxyContin止痛藥的美國普渡製藥（Purdue Pharma）與司法部達成認罪協議，承認在沒有醫學用途的情況下銷售鴉片類藥物，被判罰80億美元。

（綜合報道）

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