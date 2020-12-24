虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃

放「儲蓄錢包」可收息 月供沒下限

吳德灝認為，禮物的重點並非是其金錢價值，而是其升值能力。他表示，虛擬貨幣也有拆借市場，行業若成功在Kikitrade平台買入虛擬貨幣並轉放到「儲蓄錢包」，一段時間後可以有利息回報。例如比特幣可有年息4厘回報，而泰達幣（USDT）利息高達7厘至8厘水平。

另外，吳德灝又稱，Kikitrade計劃於明年推出月供計劃，由於目標客戶為一般市民大眾，而非專業投資者，所以月供不設入場下限。

就港府11月初針對數字資產交易服務及發牌制度作公眾諮詢，吳德灝表示支持監管。

Kikitrade在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照，吳德灝指出，若香港政府只提供牌照予專業投資者，「這一項決定跟世界脫節」，認為變相打擊一般市民以本土或合法途徑參與虛擬貨幣交易；而且虛擬貨幣交易期較短，擔心政府以後才作出調整，屆時比特幣價格上漲至一定水平，一般市民難以入市。