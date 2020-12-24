經濟

虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃

【明報專訊】近日比特幣價格急漲，虛擬貨幣交易平台Kikitrade在新冠疫情下出招，吸引公司轉送比特幣給員工做節日禮物。Kikitrade行政總裁吳德灝笑稱，自己3年前已開始送比特幣給朋友，形容「就好似老一代會送金豬賀生日一樣」。他指目前選擇送贈比特幣給員工的企業客戶達雙位數，當中包括兩家上市公司，預算由數十元至數千元不等。

放「儲蓄錢包」可收息 月供沒下限

吳德灝認為，禮物的重點並非是其金錢價值，而是其升值能力。他表示，虛擬貨幣也有拆借市場，行業若成功在Kikitrade平台買入虛擬貨幣並轉放到「儲蓄錢包」，一段時間後可以有利息回報。例如比特幣可有年息4厘回報，而泰達幣（USDT）利息高達7厘至8厘水平。

另外，吳德灝又稱，Kikitrade計劃於明年推出月供計劃，由於目標客戶為一般市民大眾，而非專業投資者，所以月供不設入場下限。

就港府11月初針對數字資產交易服務及發牌制度作公眾諮詢，吳德灝表示支持監管。

Kikitrade在澳洲獲得加密貨幣交易所牌照，吳德灝指出，若香港政府只提供牌照予專業投資者，「這一項決定跟世界脫節」，認為變相打擊一般市民以本土或合法途徑參與虛擬貨幣交易；而且虛擬貨幣交易期較短，擔心政府以後才作出調整，屆時比特幣價格上漲至一定水平，一般市民難以入市。

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