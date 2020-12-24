證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢

立法後將有6個月過渡期

證監會指出，待立法程序完成後，新規定將於6個月過渡期結束後生效。

是次諮詢，證監會接到香港信託人公會的意見書。在諮詢總結內，證監會稱，回應者歡迎並支持有關建議，即要求開放式基金型公司委任負責人執行打擊洗錢或恐怖分子、資金籌集職能，以取代原先建議的重要控制人登記冊規定。回應者提到，所規定的負責人應由開放式基金型公司的董事會來委任，建議的法例及《開放式基金型公司守則》應作修訂，以作釐清。證監會同意，有關負責人應由開放式基金型公司的董事會委任，原因是董事會須就開放式基金型公司的一切事務承擔法律責任。

此外，證監向中國北方證券集團發出限制通知書，禁止其處置或處理3個客戶帳戶內某些資產。這些資產與一家上市的公司股份交易的涉嫌市場操控活動有關，該會仍就有關涉嫌市場操控個案進行調查中。

同日，證監會公布，收到投訴並在調查中發現，富昌證券在2015年10月至2016年3月，因為沒有就偵查及防止非法賣空交易制定有效內部監控程序，導致就毅信控股（1246，已易名保集健康）的股份，執行賣空交易至少93次，富昌知悉事件後沒有即時向證監會作出匯報，因此對富昌證券作出譴責並處罰款360萬元。