經濟

證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢

【明報專訊】證監會昨日公布「有關開放式基金型公司的客戶盡職審查規定的諮詢總結」，證監會表示，將實施諮詢總結內有關建議，要求開放式基金型公司委任負責人，執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。此舉符合財務行動特別組織（FATF）的原則及規定，並使採用不同投資載體的香港基金所適用的打擊洗錢或恐怖分子資金籌集規定，更趨一致。

立法後將有6個月過渡期

證監會指出，待立法程序完成後，新規定將於6個月過渡期結束後生效。

是次諮詢，證監會接到香港信託人公會的意見書。在諮詢總結內，證監會稱，回應者歡迎並支持有關建議，即要求開放式基金型公司委任負責人執行打擊洗錢或恐怖分子、資金籌集職能，以取代原先建議的重要控制人登記冊規定。回應者提到，所規定的負責人應由開放式基金型公司的董事會來委任，建議的法例及《開放式基金型公司守則》應作修訂，以作釐清。證監會同意，有關負責人應由開放式基金型公司的董事會委任，原因是董事會須就開放式基金型公司的一切事務承擔法律責任。

此外，證監向中國北方證券集團發出限制通知書，禁止其處置或處理3個客戶帳戶內某些資產。這些資產與一家上市的公司股份交易的涉嫌市場操控活動有關，該會仍就有關涉嫌市場操控個案進行調查中。

同日，證監會公布，收到投訴並在調查中發現，富昌證券在2015年10月至2016年3月，因為沒有就偵查及防止非法賣空交易制定有效內部監控程序，導致就毅信控股（1246，已易名保集健康）的股份，執行賣空交易至少93次，富昌知悉事件後沒有即時向證監會作出匯報，因此對富昌證券作出譴責並處罰款360萬元。

相關字詞﹕毅信控股 富昌證券 中國北方證券集團 財務行動特別組織 證監會

上 / 下一篇新聞

九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
新世界一個月斥逾3億回購股份
新世界一個月斥逾3億回購股份
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
阿信屋母企中期多賺近2倍
阿信屋母企中期多賺近2倍
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
技術取勝：澳博候低收集等反彈
技術取勝：澳博候低收集等反彈
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
內地加強樓控 冀巿場回歸理性
內地加強樓控 冀巿場回歸理性