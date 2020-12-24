證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢

【明報專訊】證監會昨日公布「有關開放式基金型公司的客戶盡職審查規定的諮詢總結」，證監會表示，將實施諮詢總結內有關建議，要求開放式基金型公司委任負責人，執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。此舉符合財務行動特別組織（FATF）的原則及規定，並使採用不同投資載體的香港基金所適用的打擊洗錢或恐怖分子資金籌集規定，更趨一致。
立法後將有6個月過渡期
證監會指出，待立法程序完成後，新規定將於6個月過渡期結束後生效。
是次諮詢，證監會接到香港信託人公會的意見書。在諮詢總結內，證監會稱，回應者歡迎並支持有關建議，即要求開放式基金型公司委任負責人執行打擊洗錢或恐怖分子、資金籌集職能，以取代原先建議的重要控制人登記冊規定。回應者提到，所規定的負責人應由開放式基金型公司的董事會來委任，建議的法例及《開放式基金型公司守則》應作修訂，以作釐清。證監會同意，有關負責人應由開放式基金型公司的董事會委任，原因是董事會須就開放式基金型公司的一切事務承擔法律責任。
此外，證監向中國北方證券集團發出限制通知書，禁止其處置或處理3個客戶帳戶內某些資產。這些資產與一家上市的公司股份交易的涉嫌市場操控活動有關，該會仍就有關涉嫌市場操控個案進行調查中。
同日，證監會公布，收到投訴並在調查中發現，富昌證券在2015年10月至2016年3月，因為沒有就偵查及防止非法賣空交易制定有效內部監控程序，導致就毅信控股（1246，已易名保集健康）的股份，執行賣空交易至少93次，富昌知悉事件後沒有即時向證監會作出匯報，因此對富昌證券作出譴責並處罰款360萬元。