經濟

阿信屋母企中期多賺近2倍

【明報專訊】759阿信屋母企CEC國際控股（0759）公布，截至10月底止的中期業績，純利按年升1.96倍至1499萬元，收入按年升19.84％至10.83億元，毛利按年升0.32％至3.1億元。期內關閉9間分店，並另覓舖位新開5間分店，集團指已選定3間新分店，並於今年11月及12月開業。

集團表示，分店網絡方面，現階段不適宜冒進，但仍會按經營數據於各個住宅區尋找合適的新店位置。CEC國際控股績前收報0.81元，全日跌1.22%。

期內零售業務收入按年升20.7％至10.43億元，毛利按年升11.2%至3.32億元，毛利率按年跌2.8個百分點至31.8%。集團表示，毛利率下跌反映759阿信屋於疫情期間仍貫徹實施薄利多銷政策，期內進口商品受多國匯率急升，以及海運及空運運費急升的雙重影響下，仍需維持商品售價穩定。CEC國際解釋，期內需求增長主要為毛利率較低的糧食類商品，包括米糧、糧油雜貨及蛋類等，相反零食及休閒食品的需求未見增長。電子元件製造業務的收入與去年相若，達3957.6萬元。

「保就業計劃」領款逾4116萬

同時，CEC國際表示，期內零售前線人員的薪酬支出為8286.7萬元，按年增9.6%，但透過控制成本，零售業務的銷售及分銷費用下降2%。期內集團領取合共約4116.3萬元的「保就業計劃」支援款項，款項全按申請要求用於支付僱員薪金。

相關字詞﹕保就業計劃 新冠肺炎 759阿信屋母企

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