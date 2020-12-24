小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大

明報記者 蔡穎霖

內地不斷收緊對互聯網企業行為監管，據新華網報道，中國商務部連同市場監管總局於周一（22日）召開規範社區團購秩序行政指導會，為嚴格規範社區團購經營行為要求互聯網平台企業遵守新規「九不得」，參與6家公司包括阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、京東（9618）、美團（3690）、拼多多及滴滴。但昨日京東及美團股價不跌反升，分別漲5.6%及3.9%（見表1）。阿里及騰訊逆市微跌約0.2%。

中金料小米出貨明年進佔第三

小米（1810）再破頂，盤中高見32.35元，收市急漲升7.6%至31.9元，領漲科指。集團旗下小米11系列手機將於下周一（28日）正式發布。根據中金公司最新報告，小米明年手機出貨量料進佔全球前三位，按年急漲51.5%至2億部，不但成功超越華為的1億部；更做到「趕蘋果」的2.2億部（見表2）。

科指昨升2.9%跑贏恒指，收報8426點，盤中曾高見8480點。其中，京東健康（6618）再創上市新高，收報195元，升6.9%；阿里健康（0241）受帶動升3.5%，收報26.55元。另微盟（2013）升8%，收報13.26元；金山軟件（3888）升6.4%，收報42.5元。恒指夜期變動不大，至11時半報26358點，高水15點。

易方資本投資總監王華認為，因應恒指公司日前向市場徵詢意見，將成分股數目由目前52家增加到65至80家，未來或會影響個股於指數當中的權重，故帶動部分科技股如小米上升，引領科指同漲。

分析：反壟斷法未出 不應太興奮

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒認為科指接近上市新高，跟內地社區團購「九不得」政策消息對冲，資金再流入科技股帶動科指昨天升勢。但科指期貨消息方面，實質未會太大利好，估計在外交投不多，影響力最大的反壟斷法仍未出台，投資者不應過分興奮。恒指方面，周二（22日）一度下試26,000點後反彈，昨則升223點或0.9%至26,343點，雖以全日高位收市，但仍受制10天線26,391點。光伏股續炒作，協鑫新能源（0451）漲36.2%收報0.29元；福萊特玻璃（6865）升15.1%收報30.85元。