經濟

新世界一個月斥逾3億回購股份

【明報專訊】市場資金轉追科網、生物科技等新概念股，華資富豪則頻頻出手增持股份，同時亦有華資企業出手回購股份，當中新世界發展（0017）過去一個月持續回購，昨日更回購股份高達290萬股，涉及金額1.047億元，為今個月單日回購股份數目及金額最高的紀錄。過去一個月，該集團已經回購945.7萬股，出資3.45億元。另外，此前長和（0001）以100億歐元出售歐洲鐵塔資產後，亦表示會進行回購。

昨單日斥逾億回購最大手

截至6月底止，新世界有現金及銀行存款674.36億元，該集團本月已7次回購股份，當中自16日至昨日起連續6個交易日，在市場中回購股份出手最重，到昨日其回購股份數目及金額，均為過去1個月最大，並佔昨日成交股多達42.15%。其在11月下旬股東大會通過回購股份授權可購最多近2.55億股計，按已回購股份數目945.7萬股，比例僅3.71%，尚有大量回購空間。若將過去7個交易日已回購股份註銷，鄭家純家族在新世界的持股比重，將由現時的44.48%，提高至約44.65%左右。

除了新世界外，華資企業中，以新鴻基地產（0016）旗下數碼通（0315）回購最積極，基本每天均見其出手回購股份。此外，長和（0001）主席李澤鉅上周出席股東會，亦表示過有意將出售歐洲鐵塔資產所得部分，用作回購股份，投資市場正觀望長和何時出手。

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