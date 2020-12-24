經濟

匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓

【明報專訊】匯豐旗下電子錢包PayMe昨日上午發生問題，用戶開啟程式後，程式顯示「對不起，快速過數暫時未能使用，我們正在努力修復」、「可能需要多一點時間」、「別擔心，我們正在努力處理中，請稍後再試一次」等字句。

戶口結餘顯示「0」 昨午後修復

實測發現，不論是「向朋友過數」、「收款」、「增值」、「轉帳至銀行」等主要功能均未能使用，戶口結餘更顯示為0元。網頁的「聯絡我們」功能亦無法使用，只顯示「發生錯誤了、請稍後再試」。

匯豐發言人其後表示，由於系統發生故障，留意到有部分PayMe用戶在登入或使用PayMe時會出現間歇性連接問題，並對客戶造成不便致歉，服務將盡快回復正常。及至昨日下午1時許，PayMe頁面及交易過數功能回復正常。

據匯豐早前公布，PayMe現時有逾200萬名用戶。除用作個人對個人支付外，近年也推出了個人對商業支付方案PayMe for Business，而今年第三季，通過PayMe for Business處理的P2M交易量已超過2019年的全年交易量。

今次亦非PayMe首次故障，今年10月初，PayMe亦因系統問題導致用戶無法轉帳，頁面顯示快速過數暫時未能使用。另外，2018年6月，由於第三方信用卡交易處理系統故障，導致部分用戶透過信用卡增值PayMe帳戶時被收取雙倍金額，匯豐須安排退款。

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