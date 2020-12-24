經濟

世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」

【明報專訊】最先大規模爆發疫情的中國，或成為今年少數GDP轉正的主要經濟體，內地近日亦有應否收緊貨幣政策的討論。但世界銀行稱，明年中國應保持寬鬆的貨幣政策，避免財政政策出現任何顯著緊縮，從而讓經濟能夠繼續從疫情中復蘇。

指政府仍有擴大支出空間

世行在周三發布的最新中國經濟報告中指出，過早的政策退出和過度緊縮可能使復蘇脫軌，雖然世行預測中國今明兩年的經濟將分別增長2%和7.9%，但表示經濟前景面臨的最大風險依然是疫情反撲，並預測今年出口大幅增長擴大了中國的貿易順差後，明年淨出口幾乎難以對經濟增長作出貢獻。

因此世銀認為，雖然今年首11個月中國的財政赤字率從去年的3.5%升至5.9%，但中國依然有擴大政府支出的空間，可以利用財政空間來對沖經濟增長面臨的下行風險，確保公共需求平穩地轉化為私人需求。

貨幣政策方面，報告建議中國採取寬鬆立場，着眼於有針對性的措施，而不是普遍性的貨幣緊縮，來遏制資產價格上漲以及投機性投資。

事實上，種種迹象顯示中國對政策退出亦保持謹慎。上周召開的中央經濟工作會議明確指出，明年宏觀政策要保持對經濟恢復的必要支持力度，政策操作上「不急轉彎」。而本周，國務院常務會議亦決定，延續對普惠小微企業貸款延期還本付息的政策及信用貸款支持計劃。

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