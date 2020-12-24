港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓

明報記者 歐陽偉昉

特定分類貸款是指銀行次級、呆滯、虧損貸款。本港銀行貸款質素惡化速度在第三季有所放慢，整體特定分類貸款比率按季上升0.05個百分點，增幅較次季的0.17個百分點為小。同期信用卡貸款拖欠比率按季下降0.06個百分點至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率保持穩定，為0.04%。金管局表示，各行業不論大小均受到疫情衝擊，銀行貸款質素略為轉差，但以歷史及國際標準計仍然穩健。

整體壞帳比例亦見4年最差

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，香港發生第四波疫情，進一步打擊企業經營環境，而保就業計劃11月完結後，政府新一輪抗疫撥款因為赤字上升偏向更為審慎，預計未來將會出現企業結業潮，影響客戶還款能力，因此信貸質素惡化趨勢仍會持續。隨疫苗推出，明年經濟復蘇可令資產質素漸漸回穩，但實際結果則視乎疫苗的效用。

內地特定分類貸款升至0.96%

此外，雖然中國經濟在第三季回復正增長，不過內地相關貸款的特定分類貸款仍繼續上升至0.96%，為2015年底以來新高，按季略升0.02個百分點，不過較次季增速0.21個百分點減慢。李若凡指出，不同行業企業恢復程度會較宏觀經濟為慢，歐美仍受疫情影響，影響出口依存較高的企業。另外雖然零售數據已經回升，不過以奢侈品回升較佳，而餐飲等受疫情衝擊較大的行業影響仍大。不過隨疫苗的推出，內地壞帳比率可在明年改善。

首3季整體稅前溢利跌勢加劇

金管局同時公布，本港零售銀行首3季整體的除稅前經營溢利減少26.1%，跌幅比第一季的7.7%及上半年的20%均有所擴大（見表）。盈利下跌主要是由於淨利息收入減少19.6%，以及貸款減值撥備增加83.1%。零售銀行淨息差按年收窄0.4厘，至1.24%，較首季的1.51%及上半年的1.37%均為低。

金管局重申，銀行業的流動性及資本狀况在第三季維持穩健，為銀行在資產質素轉差以至整體經濟持續下滑時提供強大緩衝。本地註冊認可機構的總資本比率在9月底為20.3%，遠高於8%的國際最低要求。