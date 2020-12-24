經濟

港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓

【明報專訊】今年在新冠病毒影響下，銀行的信貸質素持續惡化，金管局昨日公布季報，第三季銀行的特定分類貸款佔整體貸款比例升至0.84%，為2016年底以來最高，內地相關貸款的特定分類貸款比率升至0.96%，為2015年有紀錄以來最高（見圖）。金管局表示，展望未來疫情及經濟前景具高度不確定性，可能繼續對銀行未來數月的貸款質素及盈利造成壓力。

明報記者 歐陽偉昉

特定分類貸款是指銀行次級、呆滯、虧損貸款。本港銀行貸款質素惡化速度在第三季有所放慢，整體特定分類貸款比率按季上升0.05個百分點，增幅較次季的0.17個百分點為小。同期信用卡貸款拖欠比率按季下降0.06個百分點至0.33%，住宅按揭貸款拖欠比率保持穩定，為0.04%。金管局表示，各行業不論大小均受到疫情衝擊，銀行貸款質素略為轉差，但以歷史及國際標準計仍然穩健。

整體壞帳比例亦見4年最差

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，香港發生第四波疫情，進一步打擊企業經營環境，而保就業計劃11月完結後，政府新一輪抗疫撥款因為赤字上升偏向更為審慎，預計未來將會出現企業結業潮，影響客戶還款能力，因此信貸質素惡化趨勢仍會持續。隨疫苗推出，明年經濟復蘇可令資產質素漸漸回穩，但實際結果則視乎疫苗的效用。

內地特定分類貸款升至0.96%

此外，雖然中國經濟在第三季回復正增長，不過內地相關貸款的特定分類貸款仍繼續上升至0.96%，為2015年底以來新高，按季略升0.02個百分點，不過較次季增速0.21個百分點減慢。李若凡指出，不同行業企業恢復程度會較宏觀經濟為慢，歐美仍受疫情影響，影響出口依存較高的企業。另外雖然零售數據已經回升，不過以奢侈品回升較佳，而餐飲等受疫情衝擊較大的行業影響仍大。不過隨疫苗的推出，內地壞帳比率可在明年改善。

首3季整體稅前溢利跌勢加劇

金管局同時公布，本港零售銀行首3季整體的除稅前經營溢利減少26.1%，跌幅比第一季的7.7%及上半年的20%均有所擴大（見表）。盈利下跌主要是由於淨利息收入減少19.6%，以及貸款減值撥備增加83.1%。零售銀行淨息差按年收窄0.4厘，至1.24%，較首季的1.51%及上半年的1.37%均為低。

金管局重申，銀行業的流動性及資本狀况在第三季維持穩健，為銀行在資產質素轉差以至整體經濟持續下滑時提供強大緩衝。本地註冊認可機構的總資本比率在9月底為20.3%，遠高於8%的國際最低要求。

上 / 下一篇新聞

九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
今年賣地收益369億 按年勁挫七成
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
新世界一個月斥逾3億回購股份
新世界一個月斥逾3億回購股份
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
阿信屋母企中期多賺近2倍
阿信屋母企中期多賺近2倍
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
技術取勝：澳博候低收集等反彈
技術取勝：澳博候低收集等反彈
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
內地加強樓控 冀巿場回歸理性
內地加強樓控 冀巿場回歸理性