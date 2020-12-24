富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高

消息指，原業主早於1995年以142萬元，向房委會一手買入單位（未補地價），是次沽出單位料獲利甚豐。

瑧蓺開放式蝕8% 首跌穿600萬

不過，西營盤半新盤瑧蓺新錄蝕讓成交。市場消息指，瑧蓺低層F室，實用面積216方呎開放式戶，以585萬元易手、實呎2.7萬元。原業主2017年12月以617.8萬元一手購入，3年額印稅SSD期限屆滿後，以700萬元放售，近日以585萬元易手，較原叫價低115萬元或16%，若計及印花稅和代理佣金等雜費，估計實蝕逾50萬元或8%離場，亦屬屋苑同類單位二手價格首次跌穿600萬元。

名鑄銀主盤9年貶值15%

忠誠拍賣行昨推出尖沙嘴名鑄中層K室拍賣，屬銀主盤，實用面積816方呎1房連儲物室間隔，開價1550萬元，最後以1700萬元售出、實呎2.08萬元；資料顯示，原業主2011年以2000萬元買入單位，單位9年貶值300萬元或15%。

租務方面，油塘曦臺近期入伙，本月暫錄約8宗租賃成交。美聯助理聯席董事曾偉堯指，曦臺1座中低層F室，實用面積498方呎2房間隔，以1.75萬元租出，實呎租金35元；業主去年5月以881.1萬元購得單位，享租金回報率2.4厘。