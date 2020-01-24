經濟

第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬

【明報專訊】港府撤銷非住宅雙倍印花稅DSD後，發展商抓緊時機推盤。第一集團現正開始推售旗下位處荃灣柴灣角街的新式工廈國際企業中心2期。發展商率先推出兩層，分別為5樓及11樓、合共14個工作室，面積約990至1405方呎，入場費約713萬元起，呎價約7200元起。

聖公會2700萬購中環商廈單位

另外，土地註冊處資料顯示，中環華昌大廈低層2號，面積約1000方呎，本月初以2700萬元成交，呎價約2.7萬元，新買家為香港聖公會管業委員會。

由於聖公會是在政府撤辣後入市，故只須支付成交價的4.25%稅款，即約114.75萬元；單位原業主早於1988年僅以140萬元買入，持貨32年，帳面賺2560萬元或逾18倍。資料顯示，聖公會1998年已斥資800萬元購入該廈2樓、3樓的1號室，即現時持有該廈共3個單位，涉資3500萬元。

另一方面，雖然新冠病毒疫情重創全球經濟，加上英國就脫歐問題與歐盟的會談仍然拉鋸，惟部分發展商依然對英國前景投下信心一票；建灝新近斥資1.8億英鎊（約18.7億港元） ，連環收購兩個位處倫敦西區（West End）的商業項目，分別是位於沙福茲貝大街的Endeavour House，以及圖騰漢廳路的Corinthian House。

建灝19億掃倫敦兩商廈

資料顯示，Endeavour House樓面約9.2萬方呎，目前近90%樓面獲承租，每年租金回報約4.8厘；Corinthian House樓面34,654方呎，現全獲承租，每年租金回報約4.25厘。

相關字詞﹕建灝 國際企業中心2期 第一集團 聖公會

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