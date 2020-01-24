第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬

聖公會2700萬購中環商廈單位

另外，土地註冊處資料顯示，中環華昌大廈低層2號，面積約1000方呎，本月初以2700萬元成交，呎價約2.7萬元，新買家為香港聖公會管業委員會。

由於聖公會是在政府撤辣後入市，故只須支付成交價的4.25%稅款，即約114.75萬元；單位原業主早於1988年僅以140萬元買入，持貨32年，帳面賺2560萬元或逾18倍。資料顯示，聖公會1998年已斥資800萬元購入該廈2樓、3樓的1號室，即現時持有該廈共3個單位，涉資3500萬元。

另一方面，雖然新冠病毒疫情重創全球經濟，加上英國就脫歐問題與歐盟的會談仍然拉鋸，惟部分發展商依然對英國前景投下信心一票；建灝新近斥資1.8億英鎊（約18.7億港元） ，連環收購兩個位處倫敦西區（West End）的商業項目，分別是位於沙福茲貝大街的Endeavour House，以及圖騰漢廳路的Corinthian House。

建灝19億掃倫敦兩商廈

資料顯示，Endeavour House樓面約9.2萬方呎，目前近90%樓面獲承租，每年租金回報約4.8厘；Corinthian House樓面34,654方呎，現全獲承租，每年租金回報約4.25厘。