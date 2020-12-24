經濟

啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億

【明報專訊】聖誕節前夕，新盤成交轉趨淡靜，發展商只以銷售餘貨為主，但東九啟德昨連錄4宗大額一手餘貨成交，單日吸金約1.6億元。當中會德豐OASIS KAI TAK，透過招標連售兩個低座特色戶，套現逾8312萬元，成交單位包括低座A座地下至1樓C室，屬4房1套設計，實用面積1438方呎連花園，成交價4601.6萬元，實呎3.2萬元。

OASIS KAI TAK曾撻訂戶賣貴1.5%

另OASIS KAI TAK低座D座5樓至6樓D室，屬3房1套間隔，實用面積1197方呎連天台，成交價3710.7萬元，實呎3.1萬元；此單位曾於2018年初以3655.8萬元售出，惟買家早前撻訂，意味新成交價較舊價高近55萬元或1.5%。

天寰複式戶成交呎價撲3萬

建灝旗下啟德天寰亦以招標沽出低座星寰匯1座5樓、6樓連平台及天台複式戶，實用面積1439方呎，4房2套間隔，成交價4245.05萬元實呎2.95萬元。天寰2017年6月開售至今累沽813伙，套現逾99億元，僅餘9伙待售。另保利（0119）啟德龍譽亦以3450萬元售出2B座37樓F室，實用面積909方呎、實呎3.79萬元。

新地（0016）南昌站匯璽III，亦透過招標以3642萬元售出6座45樓A室，實用面積1214方呎4房間隔、實呎3萬元。

新盤本月22宗撻訂 殺訂2600萬

另中原獲碧桂園（2007）委託，推出馬鞍山泓碧12號屋、1座16樓A室的KOL介紹影片，兩單位內部細節將全方位曝光，有關單位實用面積分別3577及3162方呎，同屬4房4套間隔。

不過，據本報統計，主要新盤本月迄今累錄至少22宗撻訂，料涉殺訂總金額約2600萬元，其中內房佳兆業（1638）深水埗弦雅首現撻訂，日前以442.17萬元售出的18樓實用212方呎D室，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉約22萬元。

相關字詞﹕弦雅 泓碧 匯璽iii 天寰

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