今年賣地收益369億 按年勁挫七成

去年賣地收益1311億 歷年之冠

值得留意的是，去年賣地收益是歷年之冠，全年推出16幅地皮，成功售出當中13幅，包括11幅住宅地皮、另1幅為商業地皮、1幅為商業/酒店地皮。可留意的是，新地（0016）以破歷來官地紀錄價的422.32億元，投得西九高鐵站上蓋商業項目，佔去年全年賣地收益的32%，折合每方呎樓面地價逾1.33萬元。

至於2017年，是另一賣地總收益突破逾千億的年份，當年收益達1277.43億元，共涉售出17幅地皮，其中兩幅商業地皮，分別由恒地（0012）以232.8億元、每方呎樓面地價逾5萬元投得中環美利道商業地；另南豐以逾246億元、每方呎樓面地價12,863元，投得東九啟德第1F區2號地盤（現命名為AIRSIDE），兩地皮合共逾478.8億元。

疫情影響 分析指應暫緩推商業地

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，2020年政府賣地收益減少，主要與年內有兩幅商業地流標有關（位處啟德和東涌新填海區），在疫情重創環球經濟下，外資未能到香港營商，影響商業地皮的價值及發展前景。

他建議，政府可考慮先集中推售住宅地，暫緩推售商業地，又或考慮將商業地皮拆細，以減少投資門檻同風險。