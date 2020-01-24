經濟

今年賣地收益369億 按年勁挫七成

【明報專訊】山頂文輝道超級豪宅地皮最新以120億元、每方呎樓面價46,272元售出，創住宅官地每方呎樓面價歷史新高紀錄，屬「疫市」奇葩；據本報統計，今年1至12月期間，港府先後推出13幅地皮，成功售出11幅（10幅住宅地及1幅工業地），尚餘兩幅未能售出的同屬商業地，今年涉賣地收益368.97億元，較去年全年收益1311.23億元，按年大跌72%。

去年賣地收益1311億 歷年之冠

值得留意的是，去年賣地收益是歷年之冠，全年推出16幅地皮，成功售出當中13幅，包括11幅住宅地皮、另1幅為商業地皮、1幅為商業/酒店地皮。可留意的是，新地（0016）以破歷來官地紀錄價的422.32億元，投得西九高鐵站上蓋商業項目，佔去年全年賣地收益的32%，折合每方呎樓面地價逾1.33萬元。

至於2017年，是另一賣地總收益突破逾千億的年份，當年收益達1277.43億元，共涉售出17幅地皮，其中兩幅商業地皮，分別由恒地（0012）以232.8億元、每方呎樓面地價逾5萬元投得中環美利道商業地；另南豐以逾246億元、每方呎樓面地價12,863元，投得東九啟德第1F區2號地盤（現命名為AIRSIDE），兩地皮合共逾478.8億元。

疫情影響 分析指應暫緩推商業地

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典表示，2020年政府賣地收益減少，主要與年內有兩幅商業地流標有關（位處啟德和東涌新填海區），在疫情重創環球經濟下，外資未能到香港營商，影響商業地皮的價值及發展前景。

他建議，政府可考慮先集中推售住宅地，暫緩推售商業地，又或考慮將商業地皮拆細，以減少投資門檻同風險。

相關字詞﹕普縉集團 張聖典 賣地收益

上 / 下一篇新聞

九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
萬科5.76億統一海壇街舊樓業權
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
啟德3盤連沽4伙大單位 吸金1.6億
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
第一集團推荃灣新式工廈單位 入場費713萬
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
富強苑2房千萬沽 東九已補價居屋新高
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
港銀內地壞帳比例5年最惡劣 金管局：疫情經濟未明 貸款質素盈利續受壓
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
世銀籲中國勿過早收水 憂復蘇「脫軌」
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
螞蟻花唄信貸收緊 稱鼓勵年輕人理性消費
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
匯豐PayMe一度故障 主要功能停頓
新世界一個月斥逾3億回購股份
新世界一個月斥逾3億回購股份
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
小米飈7% 帶動科指創收市新高 美期交會批准科指期貨買賣 分析：交投未必大
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
海爾智家昨港掛牌 深交所即納入港股通
阿信屋母企中期多賺近2倍
阿信屋母企中期多賺近2倍
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
證監會諮詢總結：開放式基金須委負責人打擊洗錢
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
虛幣平台Kikitrade：擬明年推月供計劃
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
孫煜調任中銀香港副董事長兼總裁
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
沃爾瑪被控促銷鴉片止痛藥 每宗配藥最高可罰53萬 早段股價跌1%
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
美申領失業救濟回落 個人支出4月後首下滑
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
曾洽售Tesla被拒 馬斯克嘲蘋果抄電池設計
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
張兆聰：年尾跌市不常見 頤海落後候低吸
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
李曉佳：外國早有先例 提取強積金壓力大
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
岑智勇：藍光嘉寶將分批回購 股價向好
技術取勝：澳博候低收集等反彈
技術取勝：澳博候低收集等反彈
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
渣打否認與曠逸國際簽戰略協議
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
「舖王」鄧成波812萬增持松齡560萬股
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
周顯：牌照門檻高 造就虛幣平台獨食
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
湯文亮：港元現與美元脫鈎 實如袁紹之流
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
江門樓價落後 交通發展迅速可留意
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
灣區須知：吸引人才 江門補貼買樓
內地加強樓控 冀巿場回歸理性
內地加強樓控 冀巿場回歸理性