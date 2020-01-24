九倉奪山頂地 呎價4.6萬住宅官地新高 文輝道首幅地皮總作價120億 超估值上限近一成

明報記者 甘潔瑩

事實上，文輝道地皮是九倉繼與南豐在2010年，以104億元投得聶歌信山道地皮（現發展為MOUNT NICHOLSON ）事隔10年後，在山頂再次成功「插旗」。

事隔10年再於山頂「插旗」

九龍倉主席兼常務董事吳天海回應指，九倉是擁有最多山頂私人物業的業主之一，集團是次購入文輝道地皮，令集團在山頂的土儲，增加至超過50萬方呎（扣除MOUNT NICHOLSON已確認售出的樓面面積）。

吳續指，項目將由會德豐地產負責發展及銷售，憑藉其在物業發展的經驗，及從山頂物業組合銷售累積的客戶群，可望延續MOUNT NICHOLSON的銷售佳績。

吳天海：會德豐地產負責發展銷售

MOUNT NICHOLSON一直被形容為是「亞洲樓王」，發展商在2018年初以13.99億元售出第1期2號洋房，以實用面積9217方呎計，實呎逾15.17萬元，成交價、呎價均創亞洲屋苑式洋房新高；另項目12樓C及D室，2017年11月以11.65億元售出，以實用面積8821方呎計，實呎13.21萬元，奪得亞洲最貴分層呎價樓王寶座。

同系MOUNT NICHOLSON創亞洲樓王

上述文輝道地皮，原由文輝道2、4、6、8、9及11號組成，地皮面積18.9萬方呎，最高可建總樓面40萬方呎，惟2018年推售時，其估值高逾300億至400億元，發展商因出價未達政府底價而流標收場。發展局今年中公布，地皮以「一拆二」出售，並先推出文輝道2、4、6、8號，可建樓面縮減至25.9萬方呎，以降低入場門檻。

貼近九倉消息人士指，九倉在山頂持有不少項目，部分尚在發展，如種植道1號、種植道11號、山頂道77號等，在山頂具豐富物業發展經驗。至於每方呎樓面價4.62萬元，對比兩年前估值、每方呎樓面地價6萬至8萬元雖然低23%至43%，但在現時社會環境下，卻屬合理水平。

業界預計將來呎價9萬起

萊坊執行董事林浩文稱，地皮成功售出，反映政府隨行就市，亦顯示發展商對超級豪宅後市有信心，估計項目將以洋房為主，但亦會混合部分分層戶，預計將來每方呎售價9萬元起。資料顯示，地盤面積約13.5萬方呎，地積比率1.92倍，可建樓面面積約25.9萬方呎，預計提供240伙。