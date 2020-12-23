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荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑

【明報專訊】各大投行在過去數周都發布了2021的投資展望，其中的一個共通點是最為看好中國明年經濟前景，不少分析預期中國明年國民生產總值（GDP）增長可達8%至10%不等。再加上較大機會由拜登出任下任美國總統，都有利中美關係，荷寶投資管理中國首席投資總監魯捷表示，中國仍面對地緣政治風險，不過預期經濟復蘇步伐不減，相信A股有強勁反彈，明年每股企業盈利或有兩成增長。

魯捷表示，長遠中美關係都不會因為美國大選結果而出現大改變，不過短線方面則帶來利好作用。市場一般預期，將會由拜登出任下任美國總統及出現國會分裂情况，這將會提高中美關係的可預測性。儘管可能由拜登出任下任美國總統，但他相信過去已徵收的關稅不會撤回，不過中美雙方會由敵對變成合作及競爭對手，並且更願意採用多邊協議方式來解決問題。

美禁投資中國企業 對內地股市影響不大

他又指，現任總統特朗普任期仍未完結，因此短期內將會有更多不利中國的政策出現，就如早前美國禁止投資部分中國企業，魯捷指出，現時美國在A股的投資佔比只有約1%，故相信對內地股市影響不大。不過對美國預託證券（ADR）造成影響，可能會令更多中概股來港或到內地科創板上市。

昔日中方在貿易方面因貿易戰而困擾多時，不過上月中，中國與14個國家簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），RCEP的GDP、人口及國際貿易量都佔全球大約30%，此舉不但有助穩定中國進出口貿易，亦進一步強化在亞洲地位。至於科技方面，美國制裁將會令中國加大在科技方面發展，未來會投入更多資金以用作研發，魯捷預期未來5年中國投入研發資金可能佔GDP的3%，當中半導體行業將會最受惠。

中國料成全球最大電動車市場

他預期，不同行業已回復上升動力，明年中國經濟將會轉好，當中尤其是汽車銷售自今年2月見底回升，截至今年10月銷售量按年升超過10%。其次是國內航班復飛、水泥運輸等行業，雖然未回復去年增長水平，但相信隨着疫情疫情陰霾散去，經濟會重拾增長。今年中資電動車股股價飛升，魯捷預期未來5年電動車在中國市場的市佔率將由目前約5%提高至20%，並成為全球最大的電動車市場。他亦指，長遠看好行業前景，不過現時相關股份估值偏高，故認為應暫時避免投資電動車股。

他表示，中國製造業及消費行業會是明年中國經濟復蘇的重點，如目前中國生產物價指數（PPI）正由低位反彈，最新的PPI按年跌1.5%，由年內低位的3.7%跌幅收窄，反映製造業正逐步回復至疫情前水平。消費方面，隨着經濟活動正常化將會利好消費行業，當中較看好線上消費，數據顯示線上消費在今年保持超越10%的增長，相反實體零售行業增長相對緩慢。

製造消費行業帶領經濟復蘇

事實上，現時A股估值相對於標普500指數接近歷史低位，反映A股正處於吸引水平，他預期明年滬深300及MSCI中國指數會有3%至5%的增長，料A股每股企業盈利或有兩成增長。另又預期工業可為股市帶來32%貢獻，消費行業可帶來15%貢獻。A股股票策略方面，公司將會有75%投資於新經濟板塊，其餘25%投放於舊經濟板塊。當中有37%投資消費升級、25%投資結構改革行業。

另外，由於疫情以致今年國民儲蓄比率大幅上升，儲蓄比率由2019年的32%上升至今年的37%，因此預期明年消費可能會回復至疫情前水平，這將會有利線上銷售、電子貿易及線上教育等行業。另外由於疫情限制旅遊，資金將會留在國內消費，並且利好國內品牌。

黃清瑤 明報記者

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