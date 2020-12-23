嘉華明年推嘉林邊道豪宅

部署在港發售江門新盤

另嘉華近年積極拓展在大灣區的物業版圖，早於2017年在江門市投得的兩幅地皮，已發展成嘉華新都匯大型住宅項目，並再分為嘉瀚花園、嘉御花園，部署稍後在香港銷售。溫指出，項目由20幢住宅大樓組成，共提供2238伙，間隔主要為3房及4房設計，面積約947至3305方呎（特色戶）。

臨近聖誕節，加上港府因應疫情收緊限聚令，新盤成交市况淡靜，但不乏大額成交；信置（0083）西貢對面海豪宅133 PORTOFINO，透過招標最新售出1座5樓B室，屬實用1164方呎連657方呎天台特色戶，享西貢海景，成交價3162.38萬元、實呎2.71萬元。自今年初推出以來，項目累售8伙、套現逾2.38億元。

恒地（0012）旗下鄰近港鐵佐敦站的德成街新盤本木，亦透過招標售出一伙特色戶，為2樓A2室兩房戶，實用490方呎連157方呎平台，成交價1323.63萬元、實呎2.7萬元。本木自11月底開售至今累沽約115伙，套現約11.4億元，最高成交呎價3.35萬元。

PORTOFINO特色戶呎售2.7萬

另恒地同系已屆現樓的大圍名家匯，上載新銷售安排，推出1座31、32樓C室，於下周二（12月29日）上午9時30分至中午12時招標；單位實用2405方呎、另連1013方呎天台和方90呎前庭。

中信泰富馬鞍山峻源，新錄本月首宗一手成交，為2座1樓A室，實用1428方呎4房戶，成交價2320萬元、實呎1.62萬元。