經濟

香港地產

歌賦嶺洋房業主損手180萬離場

【明報專訊】第四波新冠疫情持續嚴峻，二手市場再現蝕讓，其中上水洋房項目歌賦嶺今年暫錄3宗成交、兼且全屬蝕讓；代理消息指，屋苑龍柏徑雙號屋，實用1315方呎3房1套間隔，地下樓層屬車庫，原以1600萬元放盤，經議價後減至1450萬元成交，累減150萬元或9%，實呎1.1萬元，料為屋苑近1年來最低成交價單位。據悉，原業主2012年以1565萬元購入單位，持貨8年，帳面蝕讓115萬元或約7%，若連入稅項和代理佣金等雜項開支，原業主料實蝕約180萬元或11%離場。

今年累錄3宗二手蝕讓

另一方面，馬鞍山區因居屋錦豐苑出現多宗新冠病毒確診個案，影響區內二手成交；綜合代理數據，馬鞍山本月截至昨天，共錄43宗私宅及居屋二手成交，較上月145宗明顯回落。中原區域營業經理胡耀祖指，錦鞍苑A座中層10室，實用401方呎2房間隔，在自由市場以495萬元易手，實呎12,344元，低市價約5%，為屋苑自去年1月後，首次有單位的自由市場成交價低於500萬元；惟原業主早於2001年以73萬元（當時已補地價）入市，帳面獲利422萬元，升值約5.8倍。

豪宅方面，北角維港頌錄得入伙以來最大宗帳面蝕讓個案。土地註處資料顯示，屋苑5座低層B室，實用1064方呎，屬3房1套間隔，以2550萬元成交、實呎23,966元；據悉，單位原以4200萬元放盤，近日大減1650萬元或近四成後成交。

維港頌兩房2550萬成交 帳蝕16%

資料顯示，原業主2017年以3051.2萬元一手購入，帳面貶值501.2萬元或約16%，若連同稅項及出售的代理佣金，料實蝕約655萬元或逾兩成。不過，市場有消息指上述成交屬內部轉讓；至於登記新買家為OEZSOEZ, KERIM，資料顯示以首置身分入市，僅支付108萬元、即4.25%印花稅，料為持本港永久居民資格的外籍人士。

中原營業額按年跌2.8% 疫市加薪

另中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年截至11月，中原地產香港住宅部全年營業額35.5億元，較去年同期下跌約2.8%，而首三季中原地產香港皆獲盈利，首三季全線後勤已獲發花紅0.89個月花紅，主任級或以上獲發花紅1.329個月，管理層決定明年全線後勤員工獲加薪2.5%。

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