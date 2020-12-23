經濟

香港地產

樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比

【明報專訊】近年積極參與舊樓併購的樂風集團，新近向城規會就持有的大角嘴必發道71至75號，申請放寬地積比率，由原先的12倍增加兩成至14.4倍；上述地盤面積3322方呎，樂風計劃重建為一幢22層高新式工廈，總樓面約4.78萬呎。

樂風集團表示，有關重建計劃符合政府活化工廈政策，並在同區合桃街加設綠化空間，以改善街道環境及增加建築物的視覺效果，而重建方案預計不會帶來負面的交通及排污影響。

恒地下月強拍機利士南路舊樓

此外，由恒地（0012）持大部分業權的紅磡機利士南路2至24號（雙號）舊樓，將於明年1月13日進行強拍，底價20.45億元。該物業將按現時狀况，即以部分交吉、部分連現有租約（如有）形式出售。

房協及房委會就觀塘安達臣道前石礦場的3幅公營房屋地皮，向城規會申請放寬地積比率發展，其中房協旗下的石礦場發展區R2-4用地，地盤面積約11.4萬方呎，現劃為住宅（乙類）地帶，申請放寬地積比率由4.5倍增加8.8%至4.9倍，擬建2幢住宅大廈，提供970伙，涉及樓面約56萬方呎。

另房委會持有R2-5及R2-8用地，同樣申請放寬地積比率，R2-5用地申請放寬至4.35倍，涉樓面66.5萬方呎，提供1140伙；而R2-8則申請放寬至4.25倍，總樓面77.3萬方呎，提供1380伙。

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