經濟

香港地產

黃竹坑站5期收37份意向 首接受電郵遞交 分析：標書涉出價規劃敏感資料 未必適合

【明報專訊】特首林鄭月娥上月發表施政報告時，提出「躍動港島南」計劃，擬將港島南區打造成宜居、兼具消閒功能地區之際，港鐵（0066）旗下黃竹坑站上蓋第5期項目，昨日共收到37份發展意向書；可留意的是，港鐵首度接受發展商以電郵形式遞交意向書，並強調屬「與時並進」的新舉措，惟現時尚未落實稍後正式招標時，會否同樣容許以電子形式提交標書。分析指，發展商遞交意向書不涉太多敏感資料，標書則涉及金錢或規劃等，資料較敏感，未必適合採用。

明報記者 甘潔瑩

港鐵黃竹坑站上蓋第5期發展項目，是特首提出「躍動港島南」後，南區最矚目的全新住宅發展項目，是次共收到37份發展意向書，較去年黃竹坑站第4期發展項目收到38份意向書少一份。不過，港鐵未有透露透過電郵形式遞交的意向書具體數目。

「躍動港島南」後 南區最矚目項目

至於港鐵之前推出的黃竹坑站上蓋發展項目，以2017年1月招收意向書的第1期（後由路勁基建及平保投得項目），收到最多意向書，當時共收到39份。是次有參與遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、南豐、華懋、英皇國際（0163）、其士（0025）、爪哇（0251）、遠東（0035）及帝國集團等；另外，中資則包括碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、中國金茂控股（0817）等。

本地「大孖沙」全有提交

據悉，港鐵在意向書文件中，鼓勵發展商透過電子形式提交意向書，並獲多間發展商響應，包括遠展及部分中小型發展商。

中大經濟學系副教授莊太量表示，遞交發展意向書涉及的敏感資料不多，以電郵形式遞交的問題不大，但若遞交標書，將涉及入標金額、規劃設計等敏感資料，在網絡安全問題上要額外留意。

可建逾千伙 最高估值114億

莊續指，過去曾有一段時間，政府接受發展商透過網上形式遞交建築圖則，惟在審批或處理上有不方便之處，後來已暫停有關形式。因此，非各種項目也適合採用網上方式提交。

資料顯示，黃竹坑站5期位於整個黃竹坑站地段東面，住宅樓面面積上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎。綜合市場估計，連同補地價在內，項目市值約95.4億至114.5億元，即預計每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元。

美聯測量師行董事林子彬指，本港經濟持續受新冠疫情打擊，但仍無阻發展商物色新發展項目，而鐵路上蓋項目向來受歡迎，故多間發展商遞交意向書，惟項目投資額大，預計入標者將以大型發展商，或合組財團參與為主。

上 / 下一篇新聞

恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入
恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入
恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關
恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關
京東健康納港股通 股價升近一成
京東健康納港股通 股價升近一成
快手傳明年2月港掛牌
快手傳明年2月港掛牌
內地小微貸再獲延期 未提時限
內地小微貸再獲延期 未提時限
遭美審查 TCL電子跌近15％
遭美審查 TCL電子跌近15％
藥妝商：疫情壓抑消費 聖誕釋放購買力 生意有望按月改善 商場預計人流增逾一成
藥妝商：疫情壓抑消費 聖誕釋放購買力 生意有望按月改善 商場預計人流增逾一成
疫下多留家 市民感商場人流大減
疫下多留家 市民感商場人流大減
昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東
昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東
AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核
AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核
鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長
鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長
安踏旗下Amer Sports 33億售運動健康器材
安踏旗下Amer Sports 33億售運動健康器材
占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購
占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購
Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元
Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元
特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話
特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話
張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意
張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意
植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸
植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸
岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏
岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏
技術取勝：第一太平跌近升軌
技術取勝：第一太平跌近升軌
泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲
泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲
周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍
周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍
湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？
湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？
話你知：港島南區4盤逾1800伙 明年伺機出擊
話你知：港島南區4盤逾1800伙 明年伺機出擊
樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比
樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比
歌賦嶺洋房業主損手180萬離場
歌賦嶺洋房業主損手180萬離場
嘉華明年推嘉林邊道豪宅
嘉華明年推嘉林邊道豪宅
陳方安生家族成員2750萬入市力寶中心
陳方安生家族成員2750萬入市力寶中心
萊坊料明年住宅樓價跌5% 舖租跌15%
萊坊料明年住宅樓價跌5% 舖租跌15%
荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑
荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑