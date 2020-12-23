黃竹坑站5期收37份意向 首接受電郵遞交 分析：標書涉出價規劃敏感資料 未必適合

明報記者 甘潔瑩

港鐵黃竹坑站上蓋第5期發展項目，是特首提出「躍動港島南」後，南區最矚目的全新住宅發展項目，是次共收到37份發展意向書，較去年黃竹坑站第4期發展項目收到38份意向書少一份。不過，港鐵未有透露透過電郵形式遞交的意向書具體數目。

「躍動港島南」後 南區最矚目項目

至於港鐵之前推出的黃竹坑站上蓋發展項目，以2017年1月招收意向書的第1期（後由路勁基建及平保投得項目），收到最多意向書，當時共收到39份。是次有參與遞交意向書的發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐、南豐、華懋、英皇國際（0163）、其士（0025）、爪哇（0251）、遠東（0035）及帝國集團等；另外，中資則包括碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、中國金茂控股（0817）等。

本地「大孖沙」全有提交

據悉，港鐵在意向書文件中，鼓勵發展商透過電子形式提交意向書，並獲多間發展商響應，包括遠展及部分中小型發展商。

中大經濟學系副教授莊太量表示，遞交發展意向書涉及的敏感資料不多，以電郵形式遞交的問題不大，但若遞交標書，將涉及入標金額、規劃設計等敏感資料，在網絡安全問題上要額外留意。

可建逾千伙 最高估值114億

莊續指，過去曾有一段時間，政府接受發展商透過網上形式遞交建築圖則，惟在審批或處理上有不方便之處，後來已暫停有關形式。因此，非各種項目也適合採用網上方式提交。

資料顯示，黃竹坑站5期位於整個黃竹坑站地段東面，住宅樓面面積上限為63.6萬方呎，提供不多於1050個住宅單位，即平均面積約605方呎。綜合市場估計，連同補地價在內，項目市值約95.4億至114.5億元，即預計每方呎樓面地價約1.5萬至1.8萬元。

美聯測量師行董事林子彬指，本港經濟持續受新冠疫情打擊，但仍無阻發展商物色新發展項目，而鐵路上蓋項目向來受歡迎，故多間發展商遞交意向書，惟項目投資額大，預計入標者將以大型發展商，或合組財團參與為主。