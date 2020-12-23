湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？

製造需求離不開貪婪與恐懼

不過，香港人當然不滿意，而事實上香港人對政府做什麼事也不滿意，但疫情開始，已經急不及待叫在外國讀書的子女回港，口裏說不，行動是很誠實。

朋友問點解要回港，他打算叫子女留在英國，就算要打疫苗都可以打輝瑞出品，仲好過打內地疫苗，林鄭又話冇得揀。我話疫苗已經枕戈待旦，但外國人對新冠病毒是懶懶閒，疫苗銷售情况未必理想，而中國又送出大量疫苗給發展中國家，而開發疫苗要用很多錢，如果銷售不理想，藥廠可能要蝕本，最後都是想辦法促銷，要促銷就要需求，製造需求離不開貪婪與恐懼。

港人不打疫苗令確診上升 莫怪政府

在疫情下，貪婪的作用不大，唯有製造恐懼，辦法是當疫苗可以應用，病毒就會變種，令到本來不擔心的人都會去打疫苗，現在疫苗在英國開始接種，同時間新冠病毒又再次大爆發，搞到英國要封城，時間如此脗合，令人懷疑英國封城是藥廠促銷手法，朋友在半信半疑下叫子女提早從英國回港，符碌撞棍，英國真係封城，所以我收到一份聖誕禮物。

上述只是我假設，大家千祈唔好相信，唔好攞自己條命來「較飛」，現在林鄭又從善如流，大家又可以揀打任何一款政府所採購的疫苗，唔好再鬧政府，快快脆去打疫苗，如果結果好似全民檢測一樣，只得三成市民打疫苗，令到確診數字不斷上升，最後搞到要封城，就唔好怪政府。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]