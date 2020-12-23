經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍

【明報專訊】比特幣升穿2.3萬美元，有人問我，究竟將來走勢如何，我的回答是：它的走勢要看美元量化寬鬆的發展，不能單看本身的走勢。當然，現在全世界的資產價格泡沫，基本上都是美元量化寬鬆的結果，由美國決定一切。

有人說，比特幣是黃金的替代品，有關這一點，我在《貨幣密碼》中已把其理論講得很清楚：貨幣的一個有利條件，是其「無用性」，愈是現實生活中沒用的，愈有條件成為貨幣。有關這重點，很多經濟學家，甚至貨幣專家，甚至是巴菲特，都搞不通，但周顯大師早從無數的歷史實例中，證明了其真確性。

正因如此，比特幣是完勝了黃金。然而，它有一個缺點，就是加密貨幣的種類有很多，在數學上它究竟是否最優勝呢？這相比在所有的金屬貨幣中，黃金是最適合的，所以它雖然是所有金屬貨幣中最後出現的，卻擊敗了所有的對手。

比特幣在加密貨幣上的優勢，來自它的先發性：第一隻，始終是佔了便宜，而這優勢不容易打破，除非發明了一種在數學上明顯勝過它的另一種加密貨幣。

不過，比特幣要超越黃金，還要很久很久的時間，這好比當年金屬貨幣用了幾百年，方才取代貝殼貨幣，這已經是十幾代人的生命了。換言之，在我們有生之年，應該看不到這一天。畢竟，互聯網打了20年，還未全殲傳統傳媒，可見得傳統的東西，由於有老人的存在，是很難全死的。

說到比特幣的潛在升幅，現在黃金的總市值是比特幣的20倍左右，如果A取代了B，估計升幅也在20倍左右，量化寬鬆因素不算在內。

[周顯 投資二三事]

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