泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲

上周有網民喺連登討論區上載一張After You Dessert總經理卡片，發現地址同合景泰富香港辦公室相同，估計餐廳係合景旗下。小琴好奇，合景係咪跨界發展餐飲，於是發揮偵探精神，根據公司註冊處資料，事實上After You Dessert直接由泰國上市公司After You Public Company Limited持有100%股權，而After You Public大股東係37歲嘅泰國女商人Kulapat May Kanokwatanawan，公司年報未見合景泰富蹤影。

至於今次網民爭論嘅地址問題，目前After You Dessert喺香港嘅註冊辦公室係喺中環一家秘書公司地址，並非合景ICC嘅寫字樓；合景回覆查詢時就話，「上市公司合景泰富同該店無任何關係，合景泰富嘅辦事處地址亦只作上市公司業務營運」。

根據上述證據，似乎兩者並無關係；咁到底點解After You Dessert卡片會現呢個地址？真係有待日後分曉。

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[小琴密語]