泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲

上周有網民喺連登討論區上載一張After You Dessert總經理卡片,發現地址同合景泰富香港辦公室相同,估計餐廳係合景旗下。小琴好奇,合景係咪跨界發展餐飲,於是發揮偵探精神,根據公司註冊處資料,事實上After You Dessert直接由泰國上市公司After You Public Company Limited持有100%股權,而After You Public大股東係37歲嘅泰國女商人Kulapat May Kanokwatanawan,公司年報未見合景泰富蹤影。

至於今次網民爭論嘅地址問題,目前After You Dessert喺香港嘅註冊辦公室係喺中環一家秘書公司地址,並非合景ICC嘅寫字樓;合景回覆查詢時就話,「上市公司合景泰富同該店無任何關係,合景泰富嘅辦事處地址亦只作上市公司業務營運」。

根據上述證據,似乎兩者並無關係;咁到底點解After You Dessert卡片會現呢個地址?真係有待日後分曉。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]