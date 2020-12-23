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張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意

【明報專訊】恒指昨跌187點，收報26,119點，成交金額1237億元。新冠病毒變種為金融市場帶來恐慌，但道指周一大跌逾400點後最終倒升，一來流動性支撐市場，二來病毒變種也經常出現，專家料疫苗依然有效，短暫下跌反而成為低吸機會。但港股昨日表現較弱，尤其是很多近期強勢、熱炒的股份都顯著下跌，這是一個利淡信號。短期追強勢股風險較大，寧願小注冷吼低殘股，中芯（0981）可留意。

恒指近期窄幅上落，資金熱炒個別板塊和股份，如新能源、汽車、有色金屬、貴金屬、航運貨櫃等，但昨日幾乎全部「熄火」並大跌。本欄昨日已指保利協鑫（3800）大機會繼續調整，但大跌12%還是有些外意；五礦資源（1208）錄得相若跌幅，中遠海控（1919）跌8%、筆者昨日推介的比亞迪（1211）跌逾6%，昨日可以說是血洗強勢股。

京東健康市值高過阿里健康65% 有風險

恒指很早已失去動力，升跌都意義不大，但強勢股全面大跌，則要小心投資者開始大舉獲利離場，特別是較多強勢股是回升至前高位後，破位失敗後大跌，持貨者往往會追沽；而投資者風險胃納下降，弱勢的恒指失守26,000點的可能性也上升。

半新股續有炒作，京東健康（6618）晉身港股通，競價時段挾高收升10%，但華潤萬象（1209）、Vesync（2148）、泡泡瑪特（9992）、藍月亮（6993）多數衝高回落。要留意，京東健康市值已高出阿里健康（0241）達65%，基於兩者業務性質、規模相近，要麼是前者高估，要麼是後者低估。筆者較傾向是前者，現價是股票供求失衡的結果，會否回落無法估計，但有潛在危險。另NIKE業績理想，安踏（2020）升3.6%破頂，內地茅台、五糧液也齊創新高，整體消費股保持穩步上揚之勢，逢低買入錯不了。

消費股穩步上揚 可逢低買入

特朗普卸任在即，仍繼續加強打壓中資企業，昨日國土安全部又宣布新一批黑名單，就連香港飛行服務隊也在列。但要留意拜登勝出後，已表明不贊成懲罰措施，而中央近期不斷拘捕包括曾獲副總統彭斯接見的黎智英在內的香港民運人士，但拜登及其團隊至今一言不發，對中國的取態明顯更溫和。就算不至於短期內取消中芯的制裁，至少不會再加碼。

中芯現價充分反映了制裁不利因素，昨日中芯也只跌1%，弱勢股在跌市中沒有加速下跌，感覺上沽壓已不大。一旦拜登放寬制裁，容許中芯買入EUV光刻機，則中芯股價勢必暴漲。

另外，近期中芯出現內鬥，前台積電營運長蔣尚義出任副董事長，結果迫使聯合執行長梁孟松在同一時間向董事會遞交書面辭呈。市場視之為內鬥。但台灣傳媒報道，蔣入梁出的原因是前者有更大機會，替中芯取得ASML的EUV機。有指當年的「弘芯半導體騙局」，最後被賣掉抵押的光刻機，也是由蔣尚義爭取回來的；而蔣尚義領導台積電時期，也與ASML建立很好的關係。基於ASML也極希望與中國做生意，雙方或能找到繞開制裁的交易方案。

[張兆聰 還看今朝]

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