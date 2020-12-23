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經濟
2020年12月23日星期三
技術取勝
投資策略
恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入
恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關
京東健康納港股通 股價升近一成
快手傳明年2月港掛牌
內地小微貸再獲延期 未提時限
遭美審查 TCL電子跌近15％
藥妝商：疫情壓抑消費 聖誕釋放購買力 生意有望按月改善 商場預計人流增逾一成
疫下多留家 市民感商場人流大減
昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東
AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核
鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長
安踏旗下Amer Sports 33億售運動健康器材
占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購
Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元
特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話
張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意
植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸
岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏
技術取勝：第一太平跌近升軌
泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲
周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍
湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？
黃竹坑站5期收37份意向 首接受電郵遞交 分析：標書涉出價規劃敏感資料 未必適合
話你知：港島南區4盤逾1800伙 明年伺機出擊
樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比
歌賦嶺洋房業主損手180萬離場
嘉華明年推嘉林邊道豪宅
陳方安生家族成員2750萬入市力寶中心
萊坊料明年住宅樓價跌5% 舖租跌15%
荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑
技術取勝：第一太平跌近升軌
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【明報專訊】美東汽車跌勢轉急（圖）
亞盛一浪高於一浪（圖）
明報記者 張兆聰
[技術取勝]
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