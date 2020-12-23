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岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏

【明報專訊】英國發現新型冠狀病毒變種，投資者擔心疫情惡化進一步拖累經濟，利淡多國股市。昨日（周二）恒指低開後，早市靠穩，午後指數突然走軟，跌至25,998.87點後喘穩，並在下午3時後反彈；全日波幅366.33點。恒指收報26,119.25點，跌187.43點或0.71%，成交金額1237.26億元；國指收報10,384.18點，跌17.65點或0.17%。恒指走勢遜於國指，原因之一是友邦（1299）跌1.892%，單日拖低恒指約50點。

恒指三連陰 收市險守保歷加通道

恒指呈三連陰走勢，曾創11月16日以來的即市低位，並一度跌穿保歷加通道底部，幸收市水平仍在通道之內。MACD快慢線負差距擴闊，走勢轉弱。全日上升股份497隻，下跌1243隻，整體市况偏弱。

據內地媒體引述知情人士指，抖音母企字節跳動正在就收購中手游（0302）洽談，消息一度刺激中手游上升逾20%。不過，內地媒體全天候科技引述字節跳動回應指消息並不屬實；中手游股價亦告回軟，收報3.11元，升0.97%，成交金額13.34億元，是全日第十七大成交金額股份。

字節跳動否認洽購 中手游股價衝高回軟

美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）早前點名批評全球第三大電視生產商TCL電子 （1070） ，指國土安全部調查發現，所有TCL生產的電視機均裝有後門程式，令用戶易於遭受網路攻擊及外泄數據，該部門現正審查TCL電子。TCL電子股價昨跌14.87%，收報5.21元，成交金額3.5億元，是全日第六大跌幅股份。

另外，粵海投資（0270）的主要業務為從事水資源、物業投資及發展、百貨營運、酒店持有、營運及管理、能源項目投資，還有道路及橋樑業務。集團就2021至2023年香港供水協議條款的文件已提呈立法會發展事務委員會，重點包括：2021至2023年的每年基本水價分別約48.86億、49.51億及50.16億元。另會採用水價扣減新機制，重點包括每年水價將按該年內所節省的東江水量（即每年供水量上限與實際輸入的東江水量的差額）及單位價格從基本水價扣減，而2021至2023年節省每立方米東江水量的單位價格將分別為0.3、0.304及0.308元。

集團近日股價向好，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報14.12元，市盈率18.3倍，周息率4.093%。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

百利好證券首席策略師

[岑智勇 智選股]

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