植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸

疫情是否受控 明年大市最大變數

說回港股，在長假期前表現亦相當麻麻，在A股下跌拖累下，恒指一度失守26,000點，雖然最終仍能收於26,100點附近，但整體走勢明顯轉弱。加上外圍以至A股表現亦有轉差，即使入市亦不妨待假期後再作部署。

或者基於市况依舊充滿不確定性，資金繼續炒作半新股。很多時新股短期炒作實在難以用基本面分析，但無可否認升幅十分驚人，例如Vesync（2148）及泡泡瑪特（9992）現時已分別較招股價累升1.16倍及1.31倍，所以即使較後時間出現顯著回調亦正常，何况現時估值實在高得有點不合理矣，建議如從高位回調約10%至15%，可考慮先行沽出獲利，並買份好好的聖誕禮物，給家人或自己開心一下。

資金炒作半新股 估值過高宜先獲利離場

另外，如無意外美國總統特朗普將於明年1月20日正式卸任。但在此之前，似乎針對中方措施仍會繼續推出，最新便簽署法案，除非中國公司接受美國監管機構審查會計審計，否則中概股將需要退市。筆者曾在此專欄闡述有關影響，故不再累贅。但此舉對美國上市之中概股衝擊不小，始終兩地審計標準不同，未來或會出現一波「退市潮」。

但港交所（0388）卻有很大機會成為今次事件大贏家。過去中概股選擇到美國上市，主要是當地較偏愛科技創新企業，從而取得更高估值，而且美國股市一向較開放靈活，因此成為企業上市首選。

然而，港交所近年進行多項改革，例如允許「同股不同權」企業上市，以及吸引中概股回港作「第二上市」之措施；另外，港股通的推出亦令更多內地資金湧港，雖然會令港股變得「A股化」，但亦確實推升部分股份估值，變相吸更多中概股回歸。

中概股「退市潮」或令資金湧港

可以預期，未來一至兩年時間，中概股第二上市將成為利好港交所表現之一，同時日均成交量以及相關衍生工具亦有望進一步攀升，加上互聯互通等因素，相信港交所未來表現仍值得看高一線，可候調整至385至390元附近再作吸納。

（筆者持有港交所股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]