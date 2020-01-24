特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話

【明報專訊】美國總統特朗普昨晚簽署了包括9000億美元紓困刺激以及1.4萬億美元常規政府撥款的年末支出法案，該法案較早前已獲參眾兩院通過，最快下周向多數民眾發放600美元支票。不過很多民眾批評援助不足，令「600美元不够」成Twitter的熱門話題之一。更有人批評這紓困方案是法國大革命時期瑪麗皇后的「何不吃蛋糕」（let them eat cake）美國版，不足以令美國人免於貧困，獲大量網民點讚。市場繼續關注英國病毒變種，並憂慮多國推出的防疫措施影響經濟復蘇，美股早段個別發展。道指午夜前微跌，納指升0.6%。
GDP按季折合年率增長33.4％
美國聯邦政府發放的失業額外補助早在7月底屆滿，國會拉鋸多月終通過新的紓困法案。《商業內幕》稱，不少美國網民抱怨，距離上一輪1200美元的支票派發已事隔接近7個月，很多人在此期間失去工作、醫保、住房甚至捱餓，而國會剛通過的派錢及失業補助規模又較上一輪紓困法案縮水，相當於瑪麗皇后被指在知道農民沒有麵包吃時，說出「何不吃蛋糕」的侮辱說話，質疑國會跟民間脫節。美國上月的貧窮率達到接近12%。不過由於夏季經濟活動重啟，美國第三季GDP第三次預估，按季折合成年率上修至增長33.4%，較此前估計高出0.3個百分點。
英國第三季GDP終值亦按季增長16%，較原先估計高0.5個百分點。不過由於疫情惡化，料英國第四季GDP將再度收縮。英國國家統計局公布，截至11月底的本財年頭8個月，英國政府的預算赤字達到創紀錄的2409億鎊（約2.5萬億港元），反映疫情對再陷衰退風險的英國經濟所造成的傷害。