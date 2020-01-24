Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元

蘋果的「泰坦計劃」自2014年起由零開始設計新車，其間困難重重。蘋果一度縮窄研究範圍，專注於自動駕駛軟件的開發。至2018年，曾效力特斯拉（Tesla）的蘋果老臣Doug Field回巢，並於去年裁減了「泰坦計劃」的190名研發人員。

泰坦計劃6年前開始 主管曾效力Tesla

知情人士向路透稱，自此該項目的研發取得重大進展，令蘋果有能力打造自家品牌的乘用車。

消息人士預計，蘋果將透過合作伙伴來生產汽車，暫未知哪些企業將參與組裝，不過蘋果仍有可能將計劃再次縮小，僅推出可安裝於其他汽車的自動駕駛系統，放棄推出自家品牌新車。兩名熟悉該計劃的人士稱，蘋果決定向外部合作伙伴採購自動駕駛系統的元件，包括激光雷達傳感器，助自動駕駛汽車獲得道路的立體影像。

消息稱，蘋果汽車可能配備多個激光雷達傳感器，用於掃描不同的距離。部分傳感器可能來自蘋果自行開發的激光雷達技術。蘋果今年發布的iPhone 12 Pro和iPad Pro，也配備激光雷達傳感器。電池方面，蘋果計劃使用一款獨特的「單體電池」（monocell），電池內的組件可融合在一起，省卻它們之間的包裝材料等，增加了電池的容量，以提升汽車的續航力。消息稱，蘋果還在研究一種名為磷酸鐵鋰（LFP）的電池化學成分，避免電池過熱的危險。

不過部分消息人士警告，與疫情相關的延遲，可能導致Apple Car延至2025年或以後才投產。市場人士指出，蘋果要大舉量產新車提高毛利或有難度，最好通過授權方式與其他製造商合作。

（路透社）

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