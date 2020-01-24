占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購

知情人士說，由私人持股的美高梅控股，已跟摩根士丹利和LionTree LLC接洽，並啟動正式的出售程序。過去幾年，美高梅電影公司（MGM Studio）的母公司美高梅控股一直尋求賣盤，但開價令潛在買家卻步。消息稱，美高梅控股希望啟動出售程序，能引起荷李活影業公司以外的投資者興趣，吸引國際媒體機構、私募股權投資者及特殊目的收購公司（SPAC）競標。

擁大量經典電影 占士邦最值錢

美高梅控股最大股東——紐約對冲基金Anchorage Capital Group近年面臨業績疲弱、客戶流失的壓力，急需套現。由於主要媒體機構正為串流媒體業務展開內容競購戰，美高梅控股成為吸引的收購目標。美高梅最值錢的資產，是與Danjaq LLC共同擁有的占士邦系列版權。

除占士邦系列以外，美高梅製作或發行的影視節目，包括《洛奇》（Rocky）及《哈比人》（The Hobbit）電影系列、美劇《使女的故事》（The Handmaid's Tale）及《維京傳奇》（Vikings） 等。美高梅的影片庫，包括《沉默的羔羊》、《與狼共舞》和《未來戰士》等已達成授權協議。此外，美高梅還擁有Epix電視頻道及串流媒體服務，以及真人騷《生還者》（Suvivor） 製作人Mark Burnett的製作公司所有權。

曾與蘋果洽60億美元售業務

2018年，美高梅管理層曾與蘋果商討以超過60億美元的價格出售業務，但被公司股東嫌價格太低。Anchorage Capital當時表示，打算在2至3年內以80億美元以上價格出售美高梅。但此後美高梅的股份價格下跌，較與蘋果商討時的價格更低。

Anchorage及其他股東本來希望在發行《007：生死有時》之際達成交易協議，期望這部電影上映可增影片庫價值。不過受疫情影響，該電影上映時間一直延至明年4月，料將影響美高梅今年的現金流。不過由於疫情期間授權影片播放的收入增加，美高梅今年頭3季的調整後息稅折舊攤銷前溢利為1.81億美元，而去年同期為1.23億美元。

（綜合報道）

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