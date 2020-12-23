鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長

【明報專訊】一名投資者早前入禀高等法院控告一家基金、資產管理公司和兩名相關人士，指他今年10月向基金和資產管理公司支付約3.2億元，以認購當時即將公開招股的螞蟻新股，惟螞蟻上市夭折後，基金拒絕退還款項，要求法庭下令對方還款。該投資者早前向法庭取得臨時禁制令，禁止對方動用相關款項，法庭昨（22日）再開庭審理時，拒絕原告要求延長禁制令的申請。
根據入稟狀，原告人為鄭少輝，名字與內房中國奧園（3883）旗下奧園健康（3662）現任財務總監相同。入稟狀指，鄭少輝今年10月與被告Swenson Fund及軒塍簽訂正式協議，向對方支付3.218億元投資於一個名為Swenson Marvel Fund SP的基金，條款訂明擬將資金「用於在10月20至28日期間，認購螞蟻集團進行公開招股發行的新股」。惟螞蟻擱置上市，鄭少輝要求基金退還3.2億元投資款項，或由Swenson Fund及軒塍回購Swenson Marvel Fund SP股份，均遭拒絕，被告辯稱資金已用於向螞蟻現有股東收購380萬股舊股，故鄭少輝入稟控告陳世榮及冼健航欺詐或失實陳述等。原告今要求法庭延長禁制令，被告承諾將涉案款項存入法庭。法官認為被告提出的承諾已足夠提供保障，故拒絕原告的申請，並下令原告支付是次聆訊的訟費。