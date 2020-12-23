鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長

根據入稟狀，原告人為鄭少輝，名字與內房中國奧園（3883）旗下奧園健康（3662）現任財務總監相同。入稟狀指，鄭少輝今年10月與被告Swenson Fund及軒塍簽訂正式協議，向對方支付3.218億元投資於一個名為Swenson Marvel Fund SP的基金，條款訂明擬將資金「用於在10月20至28日期間，認購螞蟻集團進行公開招股發行的新股」。惟螞蟻擱置上市，鄭少輝要求基金退還3.2億元投資款項，或由Swenson Fund及軒塍回購Swenson Marvel Fund SP股份，均遭拒絕，被告辯稱資金已用於向螞蟻現有股東收購380萬股舊股，故鄭少輝入稟控告陳世榮及冼健航欺詐或失實陳述等。原告今要求法庭延長禁制令，被告承諾將涉案款項存入法庭。法官認為被告提出的承諾已足夠提供保障，故拒絕原告的申請，並下令原告支付是次聆訊的訟費。