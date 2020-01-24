經濟

AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核

【明報專訊】AEON 信貸財務（0900）公布截至11月底的首三季業績，首三季純利按年跌17.4%至2.3億元，每股基本盈利為0.5501元。公司指疫情幾乎令本地及海外消費行為停滯預期，加上本港失業率料將上升，已採取壞帳預警機制及保守的信貸評估策略。

集團首三季的收入近8.4億元，按年跌13.8%，當中利息收入為7.33億元，按年跌13%。淨利息收入近7億元，按年跌11.3%。集團指，疫情幾乎令本地及海外消費行為停滯，雖然第三季可見輕微復蘇迹象，但首三季整體銷售及循環應收信用卡帳款及私人貸款應收帳款仍然下降。淨利息收入則因平均資金成本由去年同期2.8%下降至首三季的2.5%，令利息支出下跌37.5%至3340萬元。

集團又指出指已採取壞帳預警機制及保守的信貸評估，將逾期客戶貸款及應收款項由今年2月底的3.086億元減少8月底的2.021億元，至11月底，即第三季末更進一步降至1.786億元，故減值虧損及減值準備按年由1.89億元減少6%至1.777億元。

AEON信貸財務續稱，本地在不會有額外「保就業」計劃的預期下，香港失業率可能會上升，將繼續集中於控制任何可能惡化的資產質素。

AMFTJ自願清盤 集中拓大灣區市場

同時，集團將天津永旺小額貸款（AMFTJ）自願清盤，因AMFTJ自其成立以來持續虧損，在可預見的將來很可能無法有任何實質改善。同時，集團可將資源集中於開拓粵港澳大灣區的消費金融市場。

相關字詞﹕保就業 壞賬預警機制 失業率 AEON 信貸財務

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