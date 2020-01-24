經濟

昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東

【明報專訊】為組建國家管網集團，早前中石油（0857）及中石化（0386）先後向國家管網集團出售資產，唯獨昆侖能源（0135）一直未有公布。該集團至昨晚終宣布，落實出售北京管道公司60%股權及大連LNG公司75%權益，交易對價約408.86億元（人民幣、下同），國家管網集團將全數以現金支付。出售項目的市淨率約1.9倍，因此預計形成的重組收益約194.68億元，中石油應佔當中的105.87億元。

重組收益195億 中石油佔106億

中石油指出，昆侖能源因為是次交易，淨套回現金約370億元，所得款項淨額約50%，將用於派發股息回饋昆侖能源股東，餘額約40%將用於開拓昆侖能源天然氣終端銷售業務，做強昆侖能源天然氣終端業務，昆侖能源另將10%用於償還現有債務及一般營運用途。昆侖能源方面，更擬加快與新能源融合發展，培育新的增長點。由於中石油在昆侖能源持股逾半，一旦昆侖將套現所得用於派息，按比例其可獲派息達100.6億元。

是次昆侖出售的北京管道公司及大連LNG公司，截至今年9月底止第三季度為昆侖提供19.79億元利潤貢獻。北京管道公司主要負責陝甘寧（即陝西、甘肅及寧夏）至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理。大連LNG公司主要負責國外採購的LNG在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對LNG進行氣化、外輸和裝車工作。

相關字詞﹕國家管網集團 昆侖能源 中國石油

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