遭美審查 TCL電子跌近15％

受消息影響，TCL電子昨午市急跌，曾低見5.03元或跌17.8%，收市仍跌14.87%，收報5.21元，成交額達到3.5億元。

TCL電子否認受查

強調經營合規

TCL電子在昨日傍晚發公告，指截至昨日並未收到任何相關政府審查的通知，其在美國銷售的電視機產品安裝的是美國合作伙伴Roku或Google的操作系統，並嚴格按照合作伙伴的要求，共同進行系統安全升級和迭代；該等做法符合行業通行規則和技術規範，並符合當地法律法規及安全標準。集團強調，高度重視用戶隱私保護及數據安全問題，並視隱私保護和安全為其產品核心競爭力之一。

不過根據沃爾夫在出席美國傳統基金會發表演說時表示，今年已發現TCL電子在所有電視機上安裝後門，用戶面臨網絡入侵和數據外泄的危險，並指正在審查TCL電子的活動。

他又提到，國土安全部還在研究並希望很快發布一項在中國新疆地區「使用強迫勞動生產的關鍵產品類別」的地區禁令。