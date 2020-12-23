內地小微貸再獲延期 未提時限

疫苗效用成疑

恒指曾失26000關

另外，新冠病毒疫苗能否對變種病毒效用成疑，加上A股跌近2%，拖累港股表現，恒指早市最多升約200點，午前掉頭向下，一度失守26,000點，收市報26,119點，下跌0.71%或187點，國指收報10,384點，跌0.17%，主板成交1237億元。截至昨晚11時半，恒指夜期報26,133點，高水14點。

歐洲再實施更嚴厲的防疫措施，內地亦爆出本地病例，11月疫苗出現後做好的周期股一同回落，航運股中遠海控（1919）下跌8.04%，礦業股五礦資源（1208）跌11.85%，汽車股吉利汽車（0175）跌5.35%，濠賭股金沙中國（1928）跌3.48%，收租股九倉置業（1997）跌2.29%。

舊經濟股失靈未有特別利好恒生科指，昨日收報8186點，微升0.33%。大型科技股中，小米（1810）升1.19%，而阿里巴巴（9988）、美團（3690）和網易（9999）則跌不到1%。平安好醫生（1833）和阿里健康（0241）兩隻醫療科技股跌2.59%和3.39%，不過部分生物科技股做好，藥明生物（2269）升1.71%。

植耀輝：或下試25900低位

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場關注疫苗對變種病毒能否有效，對後市影響較大，在缺乏新的好消息帶動下，恒指再試早前低位25,900點的機率較大。至於疫情惡化能否令科技股再次上升，他認為科技股短期仍受內地反壟斷等額外因素影響，不過若疫苗無效令疫情不能受控，終會對新經濟股有幫助。