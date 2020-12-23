經濟
新股

快手傳明年2月港掛牌

【明報專訊】字節跳動的競爭對手、內地短片平台「快手」或於明年2月初上市。內地傳媒昨日引述消息人士報道，快手擬於明年2月5日在港掛牌，預計目標估值直撲500億美元（約3900億港元），集資額則為50億美元（約390億港元）；公司對消息不予置評。

目標估值3900億元

日前有報道指快手招股日期料於明年1月4日至8日之間。按照現行慣例，新股正式上市日期為招股時間一周之後。消息人士解釋指，由於快手的二級市場認購較多，各家券商的落單量大，拖累上市時間延遲。市場最近接到不少個人和機構投資者認購快手的要求，亦有原期待字節跳動上市的投資者，準備「轉會」投資快手。

快手於上月向港交所（0388）遞交上市申請，將採用同股不同權（WVR）架構上市。據初步招股文件，快手今年上半年平均日活躍用戶（DAU）達3.02億，每名日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘；平均月活躍用戶（MAU）則達到7.76億。期內，快手營業收入達253億元人民幣，按年增長48%；經調整淨虧損為63億元人民幣，主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

另外，內地園林及生態修復項目服務供應商中邦園林（1855）昨起招股，全球發行6875萬股，招股價介乎1.9至2.42元，最多集資1.66億元。每手2000股，入場費4888.77元（見表）。

中邦園林招股首日略超購

綜合本港多家券商，中邦園林孖展錄得6148萬元，超額認購約2.7倍，反應相對淡靜。當中，輝立借出3200萬元，華盛借出2000萬元。公司招股期至下周一（28日）中午12時止，明年1月6日掛牌。

[新股]

相關字詞﹕中邦園林 同股不同權 招股 快手 字節跳動

上 / 下一篇新聞

恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入
恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入
恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關
恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關
京東健康納港股通 股價升近一成
京東健康納港股通 股價升近一成
內地小微貸再獲延期 未提時限
內地小微貸再獲延期 未提時限
遭美審查 TCL電子跌近15％
遭美審查 TCL電子跌近15％
藥妝商：疫情壓抑消費 聖誕釋放購買力 生意有望按月改善 商場預計人流增逾一成
藥妝商：疫情壓抑消費 聖誕釋放購買力 生意有望按月改善 商場預計人流增逾一成
疫下多留家 市民感商場人流大減
疫下多留家 市民感商場人流大減
昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東
昆能409億售管網資產 一半派息回饋股東
AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核
AEON信貸首3季少賺17% 採壞帳預警機制審核
鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長
鄭少輝投資螞蟻資金禁令 官拒延長
安踏旗下Amer Sports 33億售運動健康器材
安踏旗下Amer Sports 33億售運動健康器材
占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購
占士邦上映無期 美高梅賣盤救亡 市值429億擁逾4000電影 料吸引串流平台競購
Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元
Apple Car擬自研電池 蘋果股價破130美元
特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話
特朗普簽紓困法案 「600美元不够」成熱話
張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意
張兆聰：中芯遭制裁硬淨可留意
植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸
植耀輝：美出招針對中概股 利好港交所候低吸
岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏
岑智勇：港供水協議呈立會 粵海投資看俏
技術取勝：第一太平跌近升軌
技術取勝：第一太平跌近升軌
泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲
泰甜品店卡片 惹「藍店」疑雲
周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍
周顯：比特幣取代黃金 估計還要升20倍
湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？
湯文亮：英國封城 為藥廠促銷？
黃竹坑站5期收37份意向 首接受電郵遞交 分析：標書涉出價規劃敏感資料 未必適合
黃竹坑站5期收37份意向 首接受電郵遞交 分析：標書涉出價規劃敏感資料 未必適合
話你知：港島南區4盤逾1800伙 明年伺機出擊
話你知：港島南區4盤逾1800伙 明年伺機出擊
樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比
樂風大角嘴建新工廈 申增兩成地積比
歌賦嶺洋房業主損手180萬離場
歌賦嶺洋房業主損手180萬離場
嘉華明年推嘉林邊道豪宅
嘉華明年推嘉林邊道豪宅
陳方安生家族成員2750萬入市力寶中心
陳方安生家族成員2750萬入市力寶中心
萊坊料明年住宅樓價跌5% 舖租跌15%
萊坊料明年住宅樓價跌5% 舖租跌15%
荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑
荷寶資管魯捷：明年A股料急彈 工業消費領跑