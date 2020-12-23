快手傳明年2月港掛牌

目標估值3900億元

日前有報道指快手招股日期料於明年1月4日至8日之間。按照現行慣例，新股正式上市日期為招股時間一周之後。消息人士解釋指，由於快手的二級市場認購較多，各家券商的落單量大，拖累上市時間延遲。市場最近接到不少個人和機構投資者認購快手的要求，亦有原期待字節跳動上市的投資者，準備「轉會」投資快手。

快手於上月向港交所（0388）遞交上市申請，將採用同股不同權（WVR）架構上市。據初步招股文件，快手今年上半年平均日活躍用戶（DAU）達3.02億，每名日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘；平均月活躍用戶（MAU）則達到7.76億。期內，快手營業收入達253億元人民幣，按年增長48%；經調整淨虧損為63億元人民幣，主要是營銷、品牌和廣告推廣的開支增加所致。

另外，內地園林及生態修復項目服務供應商中邦園林（1855）昨起招股，全球發行6875萬股，招股價介乎1.9至2.42元，最多集資1.66億元。每手2000股，入場費4888.77元（見表）。

中邦園林招股首日略超購

綜合本港多家券商，中邦園林孖展錄得6148萬元，超額認購約2.7倍，反應相對淡靜。當中，輝立借出3200萬元，華盛借出2000萬元。公司招股期至下周一（28日）中午12時止，明年1月6日掛牌。

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