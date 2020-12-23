京東健康納港股通 股價升近一成

現行機制最快半年始「染藍」

京東健康自本月初上市後，至昨日已較招股價累升1.58倍；本周一已獲MSCI及富時納入多個指數，而恒指公司方面，亦已將其納入科指及國指。然而，即使以其逾5000億元市值，京東健康最快仍要待6個月後才有望「染藍」。

按恒指公司目前機制，恒生指數只准上市滿兩年股票納入，即使啟動快速納入機制，恒指是以股份在港交所流通市值計算，公司上市後平均的月底市值，須等同排名指數成分股前五名，才可於上市3個月後獲考慮納入。

以京東健康現時市值5703.8億元計算，超越港交所（0388）的5030.8億元，相當於恒指成份股中排名第十，仍然要等上市後6個月或更久才能啟動快速納入機制。

若該股要挑戰於上市3個月後獲納入，市值須持續高於1萬億元才有機會。