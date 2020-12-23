恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關

首要擴充行業代表性

黃偉雄表示，按目前機制，部分行業的公司市值很大，以致有些行業難以被納入恒指，因此建議的第一項，就是擴充行業的代表性。他指出，以往是把所有港股的市值和成交額排序，以作甄選，日後希望可以「分隊選擇」，將12個行業分成6組，再在每組選擇具代表性的公司，這樣就能確保不同行業都被覆蓋。

至於取消最少上市時間要求，他指出，只是想增加彈性。他強調，這非為科技股度身訂做，而是為維持足夠的代表性。至於市場擔心，會否誤把熱炒股但欠缺業務基礎的公司納入恒指，黃偉雄強調，是次改革只是針對恒指公司揀選候選成分股的準則，最終仍有指數委員會把關，由委員會按既定機制去討論，因此大家不用擔心。

料港企比重進一步下降

目前恒指52隻成分股當中，24隻為本港公司，以股份數目計算，比例不足一半。未來恒指若擴大至80隻成分股，按黃偉雄估算，本地公司數目亦只能維持在26至27隻左右，即比重會進一步下降。黃偉雄指，恒指公司的定位是做大中華的代表指數，但同時想維持一定程度的香港地區代表性，因此致力保持股份數目，但至於本地公司佔指數的比例或權重，則是較為現實的問題，畢竟許多內地公司的市值大，權重自然高。

他預料，若市場對諮詢文件中的建議反應正面，明年2月公布結果後，將用一年時間過渡，完成改革。