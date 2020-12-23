經濟

恒指公司：改革非針對個別行業 委員會把關

【明報專訊】恒指公司董事兼研究及分析主管黃偉雄接受本報訪問時表示，就恒指的成分股選股準則進行改革，非為某些行業度身訂做，並強調指數委員會將會把關，大家不用擔心會有一些市值被炒高但欠缺業務基礎的公司獲納入恒指。

首要擴充行業代表性

黃偉雄表示，按目前機制，部分行業的公司市值很大，以致有些行業難以被納入恒指，因此建議的第一項，就是擴充行業的代表性。他指出，以往是把所有港股的市值和成交額排序，以作甄選，日後希望可以「分隊選擇」，將12個行業分成6組，再在每組選擇具代表性的公司，這樣就能確保不同行業都被覆蓋。

至於取消最少上市時間要求，他指出，只是想增加彈性。他強調，這非為科技股度身訂做，而是為維持足夠的代表性。至於市場擔心，會否誤把熱炒股但欠缺業務基礎的公司納入恒指，黃偉雄強調，是次改革只是針對恒指公司揀選候選成分股的準則，最終仍有指數委員會把關，由委員會按既定機制去討論，因此大家不用擔心。

料港企比重進一步下降

目前恒指52隻成分股當中，24隻為本港公司，以股份數目計算，比例不足一半。未來恒指若擴大至80隻成分股，按黃偉雄估算，本地公司數目亦只能維持在26至27隻左右，即比重會進一步下降。黃偉雄指，恒指公司的定位是做大中華的代表指數，但同時想維持一定程度的香港地區代表性，因此致力保持股份數目，但至於本地公司佔指數的比例或權重，則是較為現實的問題，畢竟許多內地公司的市值大，權重自然高。

他預料，若市場對諮詢文件中的建議反應正面，明年2月公布結果後，將用一年時間過渡，完成改革。

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