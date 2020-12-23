恒指擬改革 藍籌大增至80隻 撤上市時間要求 料京東系網易等隨時納入

明報記者 陳子凌、廖毅然

恒指公司表示，資訊科技業於去年已超越金融業，成為香港股票市場中市值最大的行業，且隨著同股不同權和第二上市公司獲納入恒生指數，新經濟及資訊科技業在恒指成分股中的重要性已引起投資者關注。此外，目前成分股中12個行業的市值覆蓋率不平均，因此建議將12個行業分成6組挑選成分股，確保主要行業有較平均的代表性，並減輕指數比重集中在某些行業的問題。基於這項建議，恒指公司也計劃將成分股數目增加至65隻至80隻。

權重上限劃一8%

諮詢文件的模擬測試顯示，按建議挑選80隻成分股的話，金融業權重將由現時的逾四成降至34.7%，資訊科技業權重則從約23％升至27.5%；但同時香港公司佔恒指比例亦會從42.2%下調至34.9%，中資權重則由57.8%躍升至65.1%，所以為了保證恒指的「香港代表性」，文件也建議應維持一定數量的香港公司納入成分股。

恒指公司也建議將所有股權架構和第二上市公司的權重上限劃一為8%，如此一來，曾被稱「騰指」的騰訊 （0700）以及友邦（1299）的權重將被削，阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690）的權重則有望提升。恒指公司認為，劃一8%能降低大型成分股的權重，令恒指組合更多元化，而且預計未來將會有更多公司以同股不同權形式上市，因此該類公司的權重上限應與其他成分股看齊。而最後一個重要改動，是取消候選成分股的最短上市時間要求，讓具代表性的新上市公司更快納入恒指。

龐寶林：助本港獨角獸上市

身兼恒指公司指數顧問委員會委員的東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，同股不同權企業湧現是大勢所趨，恒指順應潮流亦無可厚非，例如京東系或網易（9999）之類業內具代表性，市值又夠大的公司（見表），礙於目前機制而暫未能納入，令恒指升跌未能完全反映市場對新興行業的喜好。

龐續稱，雖然香港公司比例或會下降，但提升新經濟企業在恒指的重要性，除了能吸引更多公司來港上市，其實也造就了本港獨角獸的上市壯大機會。