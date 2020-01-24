THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成

香港置業首席聯席董事胡耀才表示，THE AVERY中高層C室，開放式間隔，望樓景，實用面積225方呎，以月租1萬元租出，實用呎租44.4元。業主以約1.38萬元放租4個月，最終減價近三成租出，低市價約13%。業主2018年5月以約492.8萬元購入上述單位，租金回報約2.4厘。

LP6兩房月租1.78萬 低市價7%

至於本月至今已錄得約30宗租賃成交的LP6，綜合代理資料顯示，其中位於1座低層C室，實用515方呎，2房連多用途房間隔，以月租1.78萬元租出，實用呎租約34元，低市價約7％。業主去年3月以789萬購入單位，租金回報約2.7厘。

太古城2房2萬租出 呎租34元

龍頭屋苑鰂魚涌太古城，在第四波疫情下，本月至今仍錄得約28宗租務成交。香港置業首席聯席董事布家良表示，太古城金山閣中高層E室，2房間隔，望樓景，實用593方呎，實用呎租約34元，屬市價水平。業主1個月前以約2.3萬元放租，最終減約13％以約2萬元租出，租客為一對夫婦。業主2017年8月以902萬購入該單位，租金回報約2.7厘。