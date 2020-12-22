便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成

MAPLE租京都廣場舖 低10年前八成

中原商舖部分區營業董事梁偉傑表示，駱克道511號地舖，面積約1,000方呎，獲7-11以月租約10.8萬元承租，呎租約108元，租約期3年。

舖位原由鞋店於2017年以約28萬元進駐，業主今年6月曾以每月約23萬元招租，最新租金較叫價折讓約53%租出。翻查資料，該舖位1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交月租比25年前更低約28%。

梁又指，時裝品牌MAPLE新近以月租約10萬元租用銅鑼灣駱克道京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157方呎，呎租約46元。據悉，MAPLE於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返進駐該舖，其租金大幅折讓近八成，而該舖今年6月叫租約20.8萬元，今次成交租金較叫價折讓約一半。

聯合廣場舖760萬沽 9年蝕近半

此外，商場舖續有蝕讓個案。土地註冊處顯示，太子聯合廣場1樓42號舖，面積428方呎，上月底以760萬元售出，呎價17,757元。原業主於2011年4月以1,500萬元購入，持貨逾9年，帳面勁蝕740萬元或近一半。

順聯田灣商場美食廣場本月中開幕

另方面，順聯旗下田灣商場最新開設美食廣場「田灣食mart」，並已於本月中旬開幕，「田灣食mart」佔地約1,600方呎，提供30個堂食座位，引入四個美食品牌－「一芳」、「包點料理」、「德國熱狗」及「凝香園」，而聖誕期間，將與香港善導會社會企業明朗合作，在商場內開設青年手作人聖誕市集，向當區居民免費派發口罩及由明朗經營的社企烘焙店「甦爐」製作的聖誕曲奇餅。