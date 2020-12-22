經濟

香港地產

便利店租駱克道千呎地舖 租金低25年前近三成

【明報專訊】新冠疫情衝擊，舖位租金及售價均大幅回落，其中獲連鎖便利店7-11最新以月租約10.8萬元租用銅鑼灣駱克道地舖，租金比1995年的15萬元還要低近三成。此外，太子聯合廣場一個1樓舖位，上月以760萬元售出，原業主持貨9年勁蝕近一半。

MAPLE租京都廣場舖 低10年前八成

中原商舖部分區營業董事梁偉傑表示，駱克道511號地舖，面積約1,000方呎，獲7-11以月租約10.8萬元承租，呎租約108元，租約期3年。

舖位原由鞋店於2017年以約28萬元進駐，業主今年6月曾以每月約23萬元招租，最新租金較叫價折讓約53%租出。翻查資料，該舖位1995年曾以月租約15萬元租出，即最新成交月租比25年前更低約28%。

梁又指，時裝品牌MAPLE新近以月租約10萬元租用銅鑼灣駱克道京都廣場地下4及5號舖，面積約2,157方呎，呎租約46元。據悉，MAPLE於2010年初曾以43萬元承租同一舖位，今次重返進駐該舖，其租金大幅折讓近八成，而該舖今年6月叫租約20.8萬元，今次成交租金較叫價折讓約一半。

聯合廣場舖760萬沽 9年蝕近半

此外，商場舖續有蝕讓個案。土地註冊處顯示，太子聯合廣場1樓42號舖，面積428方呎，上月底以760萬元售出，呎價17,757元。原業主於2011年4月以1,500萬元購入，持貨逾9年，帳面勁蝕740萬元或近一半。

順聯田灣商場美食廣場本月中開幕

另方面，順聯旗下田灣商場最新開設美食廣場「田灣食mart」，並已於本月中旬開幕，「田灣食mart」佔地約1,600方呎，提供30個堂食座位，引入四個美食品牌－「一芳」、「包點料理」、「德國熱狗」及「凝香園」，而聖誕期間，將與香港善導會社會企業明朗合作，在商場內開設青年手作人聖誕市集，向當區居民免費派發口罩及由明朗經營的社企烘焙店「甦爐」製作的聖誕曲奇餅。

相關字詞﹕田灣商場 順聯集團 聯合廣場 京都廣場 駱克道 7-11便利店 舖位減租

上 / 下一篇新聞

聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
聖誕無大餐 餐飲業料生意挫七成 轉攻午市外賣 推自煮「懶人包」求生
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
訂座平台：黃藍餐廳生意榮辱互見
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經濟轉弱 華僑永亨轉谷小額稅貸
經絡曹德明：明年負資產不會急升
經絡曹德明：明年負資產不會急升
英疫情惡化 匯控跌4%
英疫情惡化 匯控跌4%
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
曠逸急挫八成 單日市值蒸發8億 「微信女」上周曾發功 前執董上周大幅減持
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
日本城母企中期多賺2.5倍 港疫市下增5分店
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
馬雲據報曾主動提將螞蟻部分交政府
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
港連續5月通縮 跌幅大過預期 私樓租金近11年來首跌 佔CPI權重三成
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
騰訊旗下富融銀行開業 推5厘定存
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
安永：港交所集資全球亞軍 中概股佔三成
證監發牌程序明年全面電子化
證監發牌程序明年全面電子化
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
郵儲行50億人幣 設直銷銀行子公司
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
Apple Car傳最快明年9月面世 台媒稱零件商被要求備貨 首款車加州秘密測試
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
彭博：軟銀首隻SPAC申上巿 最多籌47億
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
疫情影響英歐談判 道指早段跌逾400點
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
張兆聰：比亞迪消化獲利盤逆市升
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
劉宇亮：東風長汽各具催化劑
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
李浩德：國家醫保結果或好過預期 PD-1龍頭估值可重估
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
岑智勇：奧園健康新收購具協同效應
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
金曹：窄幅上落難持久 港股1月料有新突破
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
薛偉傑：中芯國際爆內訌 犯人力管理大忌
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
技術取勝：耐世特守住50天線可突破
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
匯豐種米耕田 拎聯合國文化遺產保護獎
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
周顯：吳興記最賺錢產品並非《老夫子》
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
湯文亮：誰不可以鬧林鄭？
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
THE AVERY開放式戶 1萬租低市價一成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成
天鑄車位625萬沽 3年升值近七成