屯赤隧道快通車 上源洋房料短期推

洋房2707呎起 部分設升降機

萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞表示，項目所有洋房均附設前後花園及私人天台，住戶亦可於花園及天台細賞翠綠園林景致，洋房室內樓梯頂部特設 Skylight 天窗。

是次開放17 號 Premium House示範屋，實用面積2762方呎，連816方呎花園及500方呎天台，外連私人花園。

御半山II加推5伙 8個月最多加價6%

此外，新地（0016）屯門御半山II加推5伙，並安排於本周五聖誕節以先到先得形式開售。御半山II最新修改價單顯示，個別單位加價近2%，當中2A座8樓G室，面積591方呎，最新定價1,192.31萬元，已兩度加價，最新售價較今年4月定價1,123.6萬元累積加價約6%。另同一發展項目第1期的御半山，則推出位於1A座26樓H室單位於同日開售。

龍譽特色戶7018萬沽 實呎4.2萬

疫情嚴峻下，啟德全新盤暫緩推售，惟區內新盤餘貨剛錄高價成交，其中保利置業（0119）啟德龍譽一個頂層特色戶，以7,018.2萬元成交，實呎4.2萬元。

成交紀錄冊顯示，龍譽2A座38樓F室，實用面積1671方呎，另設59方呎梯屋及386方呎天台，連一個車位售出，成交價7,018.2萬元，實呎4.2萬元。買家採用360天付款，並獲免費送贈家具。