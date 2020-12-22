何文田山畔2530萬沽 5年實蝕近兩成

美聯區域營業董事鍾坤文指，何文田山畔1座高層A室，實用1259方呎，4房雙套間隔，原叫價2900萬元放售，剛減價370萬元，以2530萬元售出，實呎約20,095元。原業主2015年2886萬元購入，現帳面蝕約356萬元，若連使費計料實蝕約500萬元或17%。

匯璽1房870萬沽 3年半蝕使費離場

另外，中原分行經理曾文慧表示，匯璽2B座極高層D室，實用面積351方呎，1房間隔，9月曾開價1000萬元，期後調整至950萬元，上月再度調低至910萬元即獲洽購，最終累減130萬元或13%，以870萬元成交，實呎24,786元。

曾文慧指，原業主2017年4月以約854萬元購入單位，持貨3年半，帳面僅獲利16萬元或不足2%離場。若扣除佣金及厘印等，預料需蝕使費離場。

世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢大網仔早禾坑雙號屋全幢，建築面積1400方呎，兩套房間隔，享山海雙景，連天台約700方呎，原叫價2000萬元，最新減價40萬元或2%，以1960萬元沽出，建呎1.4萬元，買家為外籍人士。原業主2010年4月1928萬元購入上址，持貨逾10年，帳面獲利32萬元或2%，但連使費計料需蝕讓。

義德道特色戶實呎7.76萬疫下破頂

不過，仍有個別特色單位以高價易手。市場消息指，九龍塘義德道1、3號2座連天台單位，實用2293方呎，4房4套間隔，連1691方呎天台、163方呎前庭及兩個車位，以約1.78億元售出，實呎77,628元，呎價料創九龍塘區內分層新高。原業主2016年1.532億元購入，帳面獲利約2480萬元或16%。