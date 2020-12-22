業主財困 四物業單日淪銀主盤涉3.3億 白加道多按屋5.3億沽 5年勁蝕4000萬

明報記者 林尚民

市場消息指，由殷劍波持有的淺水灣道56號一個複式戶，最新淪為銀主盤，並以1.9億元放售，料為今年最大額住宅銀主盤，以單位實用2580方呎計，實呎約7.36萬元。物業由殷劍波2005年以5734萬元購入，並於2008年進行內部轉讓，現銀主放售價較15年前高約2.3倍。

淺水灣道56號銀主盤叫價1.9億

事實上，殷劍波及其妻林群名下，共有四個物業最新淪為銀主盤，除上述淺水灣道56號物業外，由林群2013年以4785萬元售出的西半山蔚然高層C室，亦以4850萬元放售，單位實用1,296方呎，實呎約3.7萬元；同區瑧環低層A室，實用650方呎，則由銀主叫價1,680萬元放售，實呎2.58萬元，單位由林群及殷劍波於2010年以1,659.2萬元購入，上述兩個物業放售價比當年購入價高出僅約1%。此外，同為林群名下的灣仔新銀集團中心一單位，現由銀主以8,000萬元放售。換言之，以叫價計，上述四個物業共涉約3.35億元。資料顯示，殷劍波今年初曾與台灣藝人吳佩慈未婚夫、富商紀曉波共同被中新金財務有限公司入稟追討合共3.4億元的欠款。

殷劍波等年初被入稟追討3.4億

此外，土地註冊處顯示，白加道28號單號屋，實用4270方呎，5套房間隔，上月以約5.3億元易手，實呎約12.4萬元。原業主為內地背景人士，2015年以約5.42億元購入，2018年放盤時叫價8.3億元，持貨5年後減價3億元售出，帳面蝕讓約1200萬元離場，惟連同使費計料實蝕約4000萬元或約7%，料為疫下市場最大額豪宅蝕讓個案。買家以余欣（YU XIN）作登記，雖以首置身分入市，無需付辣稅，但料為具內地背景人士。

帝峯．皇殿12按相連戶8200萬沽

另市場消息指，新奧能源（2688）前執董鄭則鍔等持有的奧運站帝峯．皇殿1座高層A及B室，實用共約2,598方呎，以約8200萬元售出，實呎約3.15萬元。鄭則鍔等2010年共4986萬元購入上述物業，其間錄約12次按揭記錄，至少共涉7920萬元。